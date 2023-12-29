黃大仙車房爆炸案　的士司機路過被炸死　遺孀索償獲賠72.3萬

黃大仙環鳳街一個車房2015年發生爆炸，釀成3人死亡，包括一名六旬的士司機。他的遺孀早前入稟區域法院，向車房技工及同在意外中喪命的東主索償逾70萬。技工及東主的遺產繼承人均願意賠償，但後者爭議索償金額，質疑遺孀按照丈夫若然在世可以揸的士到70歲的計算方法。暫委法官周偉倫今（29日）頒判辭指，的士司機沒有法定退休年齡，死者或會真的工作至70歲才退休，裁定遺孀勝訴，下令被告向遺孀賠償共約72.3萬。



原告是高小燕，是死者陳錦波的妻子；兩名被告則是車房男技工黎駿豪，以及同在爆炸中喪生的車房車主胡漢偉，胡由其遺產管理人曾頴詩代表。

原告高小燕曾在車房工人被控誤殺的案件作供，他指其夫陳錦波日早上仍載她往派女兒的喜帖。(資料圖片)

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爆炸時陳駕的士經過現場

案發於2015年4月26日，黃大仙環鳳街63號地下發生爆炸，當日陳駕的士途徑現場，後被發現倒臥路邊，身上多處燒傷及骨折，送抵醫院時證實不治，終年61歲。高要求兩被告賠償合共72.3萬，包括她「失去依靠的損失」、「喪親悲痛補償」及殮葬費。黎對賠償金額沒有爭議，但胡的遺產管理人爭議原告「失去依靠的損失」的計算方法，認為賠償金額應為33.9萬。

辯方質疑陳未必會工作至70歲

周官在判辭指，原告計算其「失去依靠的損失」時，是按亡夫若能工作至70歲，她可每月獲發5千元零用錢的情況計算。但被告方認為，鑑於2019年社會事件及2020至2022年疫情爆發，若陳仍在世，或會提早退休，未必會工作至70歲。

難相信的士司機會因社運等原因而退休

法官續指，被告雖稱陳若然在世，遇上社會事件及疫情也可能會提早退休，但沒進一步解釋原因，令法庭難以理解。而且根據運輸署數據，的士司機於2020年平均月入只是下降了一成，實在難令人相信有的士司機會因此決定退休。

的士司機沒有法庭退休年齡

法官同意原告指，的士司機沒有法定退休年齡，陳生前身體狀況良好，他早年由私人司機轉往的士行業，也是為了在65歲後繼續工作。高稱陳若在世會工作至70歲只是一個估算，他大可如許多的士司機般，70歲打後仍然工作。考慮上述原因，法官裁定高勝訴。

黎因誤殺罪判囚8年

翻查資料，意外另一死者——車房相鄰的玻璃店女東主伍靄霞，其遺產管理人早前亦向本案兩名被告民事索償，但案件仍未審結，金額有待決定。另外，車房工人黎駿豪事發後被裁定3項誤殺罪成，於2020年被判入獄8年。

案件編號：DCPI422/2023