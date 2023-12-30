元旦｜連放3日假機場登機櫃位現人潮　港人寧外遊跨年：香港太悶

今日（30日）開始連續3日元旦假期，不少港人趁假期到外地旅遊兼跨年慶祝，其中有有出發往台北的大學生稱，留港消費的娛樂節目選擇太少，寧願到外地旅行；另有前往台北跨年的市民認為，台灣較香港更有新年氣氛，而且當地的吃喝玩樂使費較香港便宜，最重是「留喺香港太悶，人太多、太逼！」



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赴台北跨年港人彈：香港太悶、使費太貴

今日（30日）早上，機場各大航空公司櫃位，已有大批港人及旅客在排隊辦理登機，大致運作暢順，未有混亂情況。其中一名港人吳先生專程到台北跨年，打算到「台北101」觀賞煙火表演，預計會在當地花費約數千元。他指台灣鄰近香港，而且物價較香港低，留港跨年吃飯動輒花費逾千元，未夠划算，又指留港消費的娛樂節目選擇較少，他說：「喺香港太悶，而且太逼。」

吳先生續稱，反而到外地旅遊，即使人潮擠擁也比較開心，他早年亦曾到過台北跨年，認為當地氣氛非常熱鬧。另有兩名大學生同樣今日（30日）出發到台北跨年，並計劃會在這趟行程中加插放天燈跨年節目，他們均表示香港的娛樂節目選擇太少，相反，台灣當地的食物款式比較多元吸引，他們將會在台灣逗留7日。

赴英港人慶幸未受國泰事件影響：將來或考慮其他航空公司

除了短途旅客，亦有飛往英國倫敦跨年旅客，其中張先生送兒子到英國讀書，而他亦順道留在當地旅遊10日。他指已計劃到著名景點「倫敦眼」觀賞煙花。

被問及會否擔心國泰航空受機師因病缺勤較預期為多影響，而臨時取消多班預定航機，他指未有過份憂慮，慶幸自己是長途航線，未受影響。他又稱，如果航機取消，將大大影響行程。他又認為國泰航空今次因人手不足而出現相關情況，將來短途旅行，或會考慮其他航空公司。