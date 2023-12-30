梅艷芳逝世｜康文署因「泊車」問題煞停展紀念巴士　江玉歡批兒戲

今日（30日）是巨星梅艷芳逝世20週年忌辰，沙田文化博物館正舉行「絕代芳華・梅艷芳」展覽，原預告今起一連三天會有梅艷芳古董巴士停泊停車場供參觀。不過，與博物館合作今次活動的設計師阮繼增稱，昨（29日）接獲當局通知，因收到市民投訴。



康文署今傍晚回覆稱，博物館原計劃預留停車位置供該巴士停泊，並可加強宣傳展覧，但經過詳細考慮，認為巴士停泊地點接近博物館停車場出入口，觀眾聚集圍觀和拍照會阻礙行車通道，容易發生意外，在綜合考慮各項因素及公眾安全風險後，決定取消相關安排。



選委界立法會議員江玉歡稱，事件反映有關部門舉行活動前準備不充足，組織能力不妥，沒有預先想清楚安排。她說，旅遊巴原先計劃在停車場，如何控制人流進出不是早一兩日才構思，做法一定想得很詳細，不會因市民投訴就取消這樣兒戲，「點會一個咁大型嘅展覽可以做到臨尾咁甩碌嘅呢」，難怪市民會失望。



阮繼增在fb指，臨時接獲通知指展出取消。（阮繼增的藝術旅程 Jimmy Yuen's Art Journey＠fb）

康文署早前透露，沙田文化博物館會安排一輛特別設計的梅艷芳古董巴士，於今起3日（30日至明年1月1日）以及明年1月13日及14日停泊於博物館停車場供參觀者拍照打卡留念。

「梅姐古典巴士」疑遭市民投訴取消展出。（Jimmy Yuen@fb）

阮繼增指，臨時接獲通知指展出取消。（阮繼增的藝術旅程 Jimmy Yuen's Art Journey＠fb）

康文署指古董巴士不是康文署展覽的一部份

不過，有份參與巴士設計的阮繼增昨晚就在社交媒體透露指，「剛收到通知，原定於文化博物館展出的梅姐古典巴士，因接獲市民投訴，不予在博物館擺放，敬請留意。」

康文署最新回覆稱，梅艷芳古董巴士是由個人倡議者阮先生（阮繼增）提供，不是康文署展覽的一部份，而博物館原計劃預留停車位置供該輛巴士停泊，可以加強宣傳展覧。

康文署未提是否收到投訴：觀眾聚集圍觀會阻礙行車通道

不過，康文署稱經過詳細考慮，認為巴士停泊地點、即博物館團體車輛的上落客區接近博物館停車場出入口，觀眾聚集圍觀和拍照會阻礙行車通道，容易發生意外，在綜合考慮各項因素及公眾安全風險後，決定取消相關安排。

+ 5

江玉歡批準備不足：如何控制人流不是早一兩日才構思

江玉歡稱，事件反映有關部門舉行活動前準備不充足，組織計劃能力不妥，沒有預先想清楚安排。她說，旅遊巴原先計劃在停車場，如何控制人流進出不是早一兩日才構思，做法一定想得很詳細，不會因市民投訴就取消這樣兒戲，「點會一個咁大型嘅展覽可以做到臨尾咁甩碌嘅呢」，難怪市民會失望。

江玉歡表示不能接受，形容事件和灣仔夜繽紛活動時突然無電一樣，對於現時籌備活動「咁甩漏」感到不解。她提出，政府是否沒有能力預視突如其來的情況，希望政府盡快安排重新展出，不要讓市民「空歡喜一場」。