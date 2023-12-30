觀塘海濱市集邀尹光倒數跨年　首日一度無電　熟食檔主嘆損失慘重

踏入年尾，不少地方都舉辦市集，吸引市民外出倒數。由組織「GP49」舉行的「炒旺香港」今日（30日）首日在觀塘海濱長廊舉辦跨年活動，吸引近100個本地特色攤檔參加。不過，有熟食檔主反映，主辦單位原承諾承辦有電力供應，惟到場後卻發現沒有電力提供。



有檔主指，由於遲遲未有電力供應，不少檔主已經離場，「發脾氣執哂嘢走哂」，最終要等到約晚上8時發電車到場才可以開始做生意，形容是損失慘重，「已經無哂人流，因為無電，我有朋友都話以為閂咗。」就停電一事，《香港01》正向主辦單位GP49查詢。



由組織「GP49」舉行的「炒旺香港」就在觀塘海濱長廊今日起一連兩日有跨年活動，吸引近100個本地特色攤檔參加。市集活動在今早10時已開始，不過，有熟食檔主反映，主辦單位原承諾有電力供應，而惟昨日到場準備時始發現沒有電力提供。

有熟食檔負責人指，主辦單位安排混亂，本承諾可以提供5500W電力，惟其後又改口指只有3500W，至到場後又發現沒有電力供應。他續指，現場有約20多檔熟主檔受影響，由於沒有電力下根本無法做生意，故隨即為主辦方反映又查問何時才可有電，但相關職員僅回應指會盡快安排，但可以可以有電則「唔清楚」。他又曾向職員表示希望可以與負責人對話，但負責人一直未有出現。

他透露，由於遲遲未有電力供應，有不少檔主已經離場，「發脾氣執哂嘢走哂」，最終要等到約晚上8時發電車到場才可以開始做生意，形容是損失慘重，「已經無哂人流，因為無電，我有朋友都話以為閂咗。」

另一檔主的朋友洪生亦指，主辦單位原指會提供發電機予檔主，「一個發電機兩檔用咁」，惟到場後則指無電。他表示，朋友是在冰茶的生意，因為沒有電力雪櫃無法運作，約兩至三萬的貨物根乎已變壞。他續指，市集只有短短兩日，今日無法做生意對整體生意額都有很大影響。