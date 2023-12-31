除夕自助餐｜實測多間酒店下午仍可即訂晚市檯　元旦日晚同未滿座

除夕夜（31日）不少市民都會與親朋戚友相聚，自助餐是熱門選擇。聖誕長假期間，不少酒店餐廳訂座率未滿，而今日下午記者致電10間酒店自助餐嘗試預約晚上用餐，當中有5間仍可預約，其餘大部份元旦（1月1日）亦可預訂，只有少數兩日均訂滿。



▼12月31日 除夕夜入夜前尖沙咀人頭湧▼



▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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除夕夜不少市民都會與親朋戚友相聚，自助餐就是一個熱門選擇，不過受外遊熱潮影響，聖誕長假期間，不少酒店餐廳指，訂座率未滿。記者今日下午致電10間酒店自助餐預約晚上用餐，當中有5間仍可以預約，分別為九龍酒店倚窗閣、九龍香格里拉大酒店Café Kool、帝苑酒店雅苑座、萬豪酒店萬豪咖啡廳、文華東方酒店快船廊，價錢約為數百元。

元旦晚上則7間酒店仍可預約，分別為九龍酒店倚窗閣、文華東方酒店快船廊、半島酒店露台餐廳、帝苑酒店雅苑座、萬豪酒店萬豪咖啡廳、港威酒店Three on Canton、香格里拉大酒店Café Kool，自助餐餐廳自助山亦可預約元旦晚上自助餐。

▼12月31日 尖沙咀廣東道市況▼



餐飲聯業協會會長黃家和在聖誕期間表示，以往酒店餐廳在聖誕假兩至三星期前就會預訂滿座，他認為此情況是受港人外遊影響，加上消費力下降，平安夜的總生意額，比去年下跌了約5,000萬元。