除夕倒數2024｜蘭桂坊協會指酒吧訂枱爆　居酒屋嘆不似如期般旺財

【2024倒數／除夕倒數／維港煙花 / 跨年倒數】即將踏入2024年，除夕晚上（31日）多區舉辦跨年倒數活動，中環蘭桂坊酒吧有倒數派對，是疫情後首個不用戴口罩的跨年倒數。蘭桂坊協會總監張素媚表示，各酒吧預訂早已爆滿，形容蘭桂坊已回復正常狀態。不過，有居酒屋負責人表示，港人北上消費及出外旅遊影響生意，訂枱相比平時只略增一至兩成，雖然人流比平時明顯增加，但旺丁不旺財。



警方入夜實施人潮管制措施

中環蘭桂坊晚上9時已人頭湧湧，部份市民及旅客盛裝打扮，準備狂歡及倒數，氣氛非常熾熱。警方亦提早封閉中環德己立街以及蘭桂坊一帶道路，並在酒吧外架設鐵馬，實施人潮管制措施。

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蘭桂坊協會：蘭桂坊已回復正常狀態

蘭桂坊協會總監張素媚表示，觀察到除了本地居民外，旅客亦三五成群重臨蘭桂坊。她指，對比上周日的平安夜，除夕市道非常理想，酒吧預訂早已爆滿，認為蘭桂坊已回復正常狀態。

她又指，由於內地亦有元旦假期，旅客願意來港消費，到蘭桂坊迎接新一年，而酒吧亦做好準備，如安排知名DJ舉辦倒數派對。她期望新一年香港經濟欣欣向榮，酒吧生意興隆。

居酒屋指港人北上消費及出外旅遊有影響

惟餐廳對生意並不感到樂觀，𣚭居酒屋負責人梁先生透露訂枱相比平時只略增一至兩成，預計晚上10時後，蘭桂坊的人流才會開始增加，暫時不似如期。「今日暫時人流都係多返啲人，叫做旺丁，就未必旺財，暫時附近啲酒吧都未坐滿。」

他表示，觀察到本地人減少兩至三成，反而來自日韓的旅客有所增加，估計與北上消費及出外旅遊有關。問到新年願望，他希望香港百業興旺，股票及樓市回升，港人一同賺大錢。「做到天光都唔介意，衝埋2023年最後一日。」

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