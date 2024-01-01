內地客滯留｜元旦凌晨未能北返　旅客網上控訴需排三條街買皇巴票

昨日除夕（31日），有不少內地旅客來港參與跨年倒數活動後，即在今日元旦（1日）凌晨北上回深圳，由於交通及關口配套不足，以致唯一連通宵連接深圳的皇崗口岸「淪陷」，大批內地客通宵滯留在港。在內地視頻平台抖音及小紅書等，有不少網民上載影片顯示內滯留在港、「叫苦連天」的慘況。



大批旅客滯留上水站

在視頻平台抖音，有網民上載今凌晨有大批旅客滯留在上水地鐵站的影片，並批評「香港運輸力量顯著安排不足」。另外，有影片顯示位於上水港鐵站外的馬路邊有大量人流等候乘坐交通工具。

皇崗口岸人潮洶湧

除了港鐵站，各口岸附近亦出現大量滯留旅客。有網民上載影片顯示，在香港街頭售賣前往皇崗口岸的跨境售票處，旅客要「從三條街開外開始排隊」。即使成功登上皇巴士，還面臨塞車問題，有網民拍下今凌晨3時50分，在皇巴士上拍下車外奇景，車龍與人龍同時出現，有許多人徒步跨越大橋前往口岸過關。

另有影片顯示大批旅客滯留於皇崗口岸的皇巴士站，期間有人情緒激動而口出惡語「X你老母」。

羅湖港鐵站、尖沙咀街道現人潮

除了口岸，香港各處亦出現大量滯留旅客。有影片顯示在砵蘭街，有警方指示旅客前往上水站。有人亦拍下位於羅湖港鐵站，過關人潮非常洶湧，寸步難行。另有影片顯示，今凌晨3時37分，有旅客直接坐在在商場地板上閉目休息。還有，在凌晨1時30分尖沙咀柯士甸跨境巴士站有旅客大排長龍約數百米。