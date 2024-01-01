內地客滯留｜皇崗大塞車難疏導　直通巴協會呻：我哋都係受害者

除夕跨年吸引22.3萬旅客到港，昨晚（12月31日）觀看煙花後，大批內地旅客選擇即日返回內地，造成直通巴等過境交通大癱瘓。港粵直通巴士協會秘書長張劍平解釋，亂象由許多原因引起，包括返內地旅客大大超出預期，關口消化不到旅客，往皇崗交通大塞車，原本45分鐘車程要行兩個鐘，凌晨一時有約萬人等過關：「所有嘢都配合唔到……啲車塞死哂，放幾多車意義都不大，我哋都變成受害者。」



港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，旅客觀看煙花後返回內地，主要靠兩條直通巴士線，包括尖沙咀開出的「油尖24小時跨境快線」，及在旺角太子等開出的「跨境全日通」。他表示，平時凌晨12點一小時可開4至5班，平均15至20分鐘可開一班車。

張劍平解釋，昨晚有許多因素導致大排長龍，首先是尖沙咀因在凌晨時份仍在封路，路上較多行人，行車更緩慢，難以及時疏導，故不少旅客選擇坐地鐵到旺角坐另一條路線直通車。

他說，當晚客量大增，「肯定超出咗預期」，旺角直通巴士剛開始時仍可如常上客，一小時內可開到4至5班次，「開完嗰浸就出事」。他稱，至凌晨1時左右，往皇崗口岸路段有大量私家車，新深路一帶嚴重堵塞，「埋唔到位，原本45分鐘車程，接咗兩個鐘先搞掂一班。」

港粵直通巴士協會秘書長張劍平。(資料圖片)

張劍平表示，皇崗口岸尚有重建工程，現時屬於臨時口，「正式口岸一日都係處理3萬幾人左右啫，但琴晚突然好多，凌晨1點個陣，無一萬都有幾千人。」

業界：放幾多車意義都不大

他直言交通大混亂主因仍是人太多、皇崗口岸無消化人流，又稱運輸署昨日下午雖有要求加班次，但以昨晚塞車情況所看，直言：「放幾多車意義都不大，我哋都變成受害者。」

至於系統出錯問題，張劍平稱已向跨境全日通營辦商了解，當時有數以百計內地客，在旺角用微信系統購票，令電訊商接收出現問題，未能即時反饋到營辦商系統中：「佢哋顯示成功，但我哋收唔到，真係好大考驗，第一次遇到。」

張又說，今早已向運輸署反映及交代，告之對方現場環境失控：「秩序都維持唔到、電訊商都有問題出現」。面對農曆新年及日後節日挑戰，他稱首要解決皇崗塞車問題，建議開設專道予直通車駛過，更要打擊無牌接載乘客的「白牌車」，疏導該處交通。