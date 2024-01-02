羽田機場客機起火　跑道關閉兩航班折返香港　乘客指無公布原因

東京羽田機場跑道一架日本航空（JAL） A350客機（航班編號JL516）今日（2日）在羽田機場準備降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞，羽田機場所有跑道關閉。



至少5班往返香港及羽田機場的航班受影響，當中2班航班折返。其中乘搭折返日航航班的乘客表示，航空公司補償了酒店住宿，機上日本乘客表現錯愕。



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羽田機場所有跑道在事故後關閉。本港機管局傍晚指，至少5班往返羽田機場航班受影響，當中2班航班折返。

黎先生原乘搭日本到東京，他指在屏幕上看見飛機正在折返，因為有在機上購買WiFi，所以知道羽田機場情況。（黃浩謙攝）

航班在東海上空折返 機上WiFi上網始知事故

黎先生原乘搭日本航空JAL 26航班到東京，他指起飛兩三小時後，在屏幕上看見飛機正在折返。根據航班網站，該航班在東海上空折返，約為沖繩那霸至內地溫州之間的海域。

黎先生表示，因為有在機上購買WiFi，因此知道羽田機場情況，當機長宣佈折返後有日本乘客表現錯愕。他表示，本身會在東京轉機到溫哥華開學，有預留了較多時間，因此未有受到影響，「安全最緊要。」

同樣乘坐日本航空的黎小姐表示，約在下午6時機長宣布需要折返，但未有告知因為何事。（黃浩謙攝）

航空公司安排乘客機酒店等候

同樣乘坐日本航空的黎小姐表示，約在下午6時機長宣布需要折返，但未有告知因為何事。下機時，航空公司職員給予指示乘客可以如何到達酒店，但亦未有告知會否明天就有航班到東京。

受訪日本人乘客表示，對羽田機場的情況感到擔心。（黃浩謙攝）

日本人乘客：明白航班有需要折返

一位日本人乘客表示，對羽田機場的情況感到擔心，明白航班有需要折返，並非航空公司的問題，航空公司亦在等待羽田機場的指示。