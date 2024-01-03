羽田機場飛機起火｜適航標準90秒全員逃離　港專家稱今次完美發揮

日本東京羽田機場周二（2日）有客機起火，一架北海道飛抵羽田的日航客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞，客機陷入火海，造成5死15人受傷，客機全員在起火前順利撤離。



香港工程師學會航空分部副主席詹永年今早（3日）在電台節目上指，今次事故屬不幸，但客機全員順利撤離，在飛機設計、操作程序和機組訓練均有完美發揮。他提醒乘客，如現實中遇上飛機事故，不要慌張、不要去取行李、跟隨空中服務員指示，從最近的逃生口逃生。



香港民用航空事業職工總會主席李永富接受《 香港01》訪問時也補充道，如遇上事故，乘客要緊記「生命永遠第一」，乘客逃生時不宜攜同行李，避免行李窒礙自己或他人逃生，也避免行李有機會划破逃生梯。



▼1月2日 港人乘客經歷日本航空客機着火事件▼



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須調查是否涉飛機與控制塔溝通、地面雷達偵察異常

香港工程師學會航空分部副主席詹永年表示，這種事故相對是罕見，認為事件非常不幸。他指，真正事故原因要待調查，但據片段，估計很大機會是日航飛機降落時，撞到海上保安廳定翼機，定翼機的油箱有機會被撞爛，燃料灑出，以致有火球出現，但日航飛機著陸後未有著火。

他續指，飛機降落時，機頭會微微抽起，日航飛機機師有機會見不到地面有另一飛機，惟飛機與控制塔間對話是否有誤會、地面雷達能不能偵察到、地面是否有異物等問題，則仍有待調查才會知道。

詹永年表示，飛機的適航標準中有「90秒測試」，即要求飛機如遇降落失事、需緊急疏散時，須在黑暗環境、並且是全架機滿載的情景下，全員在90秒內撤出飛機。當中的90秒設定是源於飛機在設計上能在意外起火時，抵禦最少兩分鐘。然而，在今次事故中，日航飛機或因物料，抵禦時間也長於兩分鐘，在逾兩分鐘後才完全陷入火海。

▼1月2日 日本羽田機場日航客機與海上保安廳定翼機相撞後起火▼



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肇事客機抵兩分鐘火 僅開三逃生門 全員迅速有序離開

他指出，今次事故屬不幸，但客機全員順利撤離，在飛機設計、操作程序和機組訓練均有完美發揮，特別是日航飛機有八個逃生口，今次只用上三個，過程也有秩序，認為乘客質素及機組人員訓練均屬「經典」。

詹永年也提到，2016年杜拜機場的飛機事故，當時全員撤離情況混亂，有乘客走來走去、取行李，前後花上6分鐘，要有今次事故件這般的完美發揮並不容易。他續提醒，如現實中遇上飛機事故，乘客不要慌張、不要去取行李、跟隨空中服務員指示，從最近的逃生口逃生。

遇航空意外逃生時 不宜帶同行李瀡梯 免誤傷他人

香港機場地勤服務職工會及香港民用航空事業職工總會主席李永富接受《 香港01》訪問時補充道，在飛機上遇到事故要逃生，乘客不宜攜同行李，一來是避免行李窒礙自己或他人逃生，二來是帶著行李瀡逃生梯時，行李誤傷自己或他人，同時也避免行李有機會划破逃生梯。

他提醒，如遇上事故，乘客要緊記「生命永遠第一」，不要攜帶行李，盡快按指示逃離現場，「好多嘢無咗可以補返。」