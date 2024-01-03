大掃除｜家務助理建議時薪$135起　推樂活長者套餐享優惠服務

農曆新年將至，家居大掃除服務的需求量增，僱員再培訓局的「樂活一站」每年都會推出農曆新年大掃除服務，今年同樣參考去年助理實際時薪，並按工作地區及服務時段收費，家務助理建議收費時薪為135元至145元，越近歲晚將增至165元，較去年增5元；培訓局同時推出樂活長者優惠及餐膳服務，名額200個，成功登記者可以450元享用一次性大掃除服務。



+ 8

「樂活一站」過去除了家居清潔服務外，亦有提供長者照顧服務。因應家居長者需要，僱員再培訓局今年推出「樂活長者優惠」，當中可以450元享用一次性4小時大掃除，及獲「長者樂活膳餐服務」。膳餐會根據長者營養需求，提供2個小菜及1個湯，以供長者享健康飲食。

暫收到約1000個大掃除登記

僱員再培訓局高級經理（就業服務）龔書致表示 ，由於今年農曆新年在2月，時間尚早，暫時收到約1,000個大掃除清潔預約 ，預計數量與去年的1,500個相若。而家務助理於接近農曆新年的時薪都會有所增加，呼籲僱主盡早申請。

他提到，今年4月的將開始實行垃圾徵費，課程都會教授分類及回收的相關內容。他認為在垃圾徵費下，僱主有責任自己處理好垃圾，培訓局亦會於申請前會先了解僱主需求，若要處理大量分類及垃圾處理，而家務助理能力未必應付到，則會建議申請人交由物管處理，惟詳細工作內容都要由僱主與家務助理商討。對於會否因垃圾徵費而增加申請量，他就保持樂觀。

家務助理：垃圾分類需求增

有20多年家務助理經驗的陳杏珍（珍姐）表示，「好多都未見過嘅污糟嘢，都可以一次過喺大掃除見到」，而多年的經驗亦使其更清楚清潔程序及速度。目前大掃除清潔暫時有10位僱主向其申請，稱與去年數量相若，「接得幾多就幾多。」

她提到，過去一年要求協助垃圾分類的要求有增加，工作量有略增，而培訓局課程都有教授如何分類。

去年8月在培訓局畢業的李素旋就表示，一直都是家庭主婦，她的子女上學後就有時間到培訓局進修。她指，「幫到人，自己都開心。」暫時有3、4個固定清潔的個案。

長者優惠名額200個 周四接受申請

再培訓局今年新推出的「樂活長者優惠」，將於明天（4日）於指定網站接受登記，長者可以優惠價$450享用一次性4小時大掃除服務，以及獲送長者樂活餐活樂膳服務及勞工保險，名額200個。僱主可透過「ERB家居服務」流動應用程式、「樂活一站」網站、熱線182 182或四間「樂活中心」登記。

樂活長者優惠詳情：



1.大掃除



建議時薪收費（最少3小時）

1月31日或之前：港島：$145

九龍及新界：$135



2月1日至9日：港島：$165

九龍及新界：$155



*僱主需提供清潔用具及用品



2.蒸糕



建議時薪收費：$100至$120（最少2小時，第3小時起收費每半小時計）



3.煮團年飯



建議時薪收費（最少3小時）：$150

6至8人：約5小時、包4至5餸1湯

9至12人：約7小時、包6至8餸1湯



*如須助理購買食材，另加1小時服務費，僱主家中須齊備煮食爐具及用品。

