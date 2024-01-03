小巴輸入外勞｜消息：首批司機已到港　正參加培訓最快1.20可出車

運輸業輸入勞工計劃引入1,700名小巴及客車司機，去年7月接受申請。消息指，首批輸入司機已到達香港，正接受駕駛學院培訓、將參加駕駛考試及申領駕駛執照。有小巴營辦商表示，已申請40個輸入司機名額，但由於考試課程名額有限故須分批來港，首批6名司機周二（2日）抵港，預料最快本月20日可「出車」。



進智公交聘30多名司機 首批6人周二抵港

進智公交行政總裁陳文俊接受《香港01》訪問時指，已申請40個輸入司機名額，最終聘請了約37至38名司機，已完成相關文件批核，但由於香港駕駛考試名額有限，故需分批來港，首批6名司機已在昨日到港，料之後每星期會有6至7名司機來港。

他說，外勞司機現時需考牌及駕駛學院培訓，同時營辦商也會向司機提供培訓，若過程順利，預料最快1月20日可有輸入司機「出車」。

料即日往返香港與內地司機不多 已安排住宿

陳又透露，現時營運的專線小巴線遍報港九新界，故安排各司機也在不同地區工作，會視乎地區可否即日往返香港內地而安排住宿，若在港島南區等地方，公司已為其安排住處，但料往返內地司機數量不會太多。

進智公交行政總裁陳文俊。(資料圖片)

由截至申請到正式到港費時近半年，陳文俊認為申請期「都算合理」，強調小巴司機嚴重短缺，有輸入司機必然可紓緩人手壓力，但因計劃是第一次推行，不敢申請太多。他又提到公司派人親自返內地珠海等城市揀選司機，並要求對方親自試駕駛，「最主要係內地有揸過呢種形式嘅車，例如公交車。」

另一小巴營辦商、金匙車務營運總監陳志輝則表示，已申請約20個司機名額，因挑選司機花時較長，故首批8名司機料本月底才到港，住宿方面也已準備得七七八八，尚待牌照課批核。

小巴業界早前指小巴司機年齡中位數達70歲以上，陳志輝表示，挑選的20名司機「有後生有老少少」，最年輕約40歲左右，最年長則55歲，「40歲係呢行算BB嚟」。

政府早前指，第一輪計劃接獲118宗申請，運輸署署長批准當中98宗，發放共969個配額（佔計劃配額上限1,700個的57%），當中461名外勞屬小巴司機，其餘508人為旅遊巴司機。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

