輸入外勞｜至上月底收1113宗申請涉12745人　侍應、廚師佔近半

政府在9月4日推出補充勞工優化計劃，放寬准許輸入申請26個「非技術或低技術」工種兩年。勞工及福利局今日（22日）回覆立會議員質詢時指，自9月4日至10月31日期間共收到1,113宗「補充勞工優化計劃」申請，涉及申請輸入12,745名勞工，當中7,255名勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別。26個職位申請中以侍應生最多達3,044人，其次則為廚師達2,813，單計此兩職位，佔至整體申請外勞人數已近半。



「補充勞工優化計劃」26個職位申請中以侍應生最多達3,044人，其次則為廚師達2,813。（資料圖片）

勞福局表示，勞工處在9月4日至10月31日共收到1,113宗「補充勞工優化計劃」申請，涉及申請輸入12,745名勞工，當中7,255名勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別。26個職位申請中以侍應生最多達3,044人，其次則為廚師達2,813，單計此兩職位，飲食業佔至整體申請外勞人數為約46%。另外，售貨員及保安員亦分別收到1,033人及908人申請。

至於早前院舍方面，政府則已在今年6月推出「特別計劃」，訂定輸入護理員配額上限為7,000個，包括「補充勞工計劃」下已批出並已在港工作的4,000多個護理員。「特別計劃」下新增的3,000個名額分批接受業界申請，至今已批出1,003個配額，餘下配額將陸續批出。