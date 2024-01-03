新冠｜4歲男童澳洲回港後確診　未有接種疫苗　嚴重肺炎留醫PICU

新冠疫情近日有上升趨勢，再有兒童出現嚴重病徵。衞生防護中心表示，一名過往健康良好的4歲男童，去年12月29日於澳洲開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦，元旦日（1日）回港後的快速抗原測試呈陽性，翌日（2日）呼吸困難，同日被帶往私家醫生和屯門醫院急症室求醫，並入住屯門醫院兒童深切治療部接受診治，目前情況嚴重，仍然留院。



男童染疫後出現呼吸困難，在昨日分別被帶往私家醫生和屯門醫院急症室求醫。（資料圖片／呂穎姍攝）

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的4歲男童，他潛伏期內曾前往澳洲，並在去年12月29日於當地開始發燒、咳嗽帶痰和疲倦。他周一回港後的快速抗原測試呈陽性，並在翌日出現呼吸困難，同日分別被帶往私家醫生和屯門醫院急症室求醫，入住該院兒童深切治療部接受診治。病人現時情況嚴重，仍然留院。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，其三名家居接觸者曾出現病徵。中心提醒從未接種疫苗或未曾感染2019冠狀病毒病的高危人士，應盡快接種疫苗及採取額外的衞生措施以保護自己。