黎智英案｜國安法後推英語節目　黎任主持指該法生效等同香港死亡

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案，控方今（3日）午繼續讀開案陳詞，指黎在《國安法》實施後，推出由他親自主持的英語訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，他在第一集節目指國安法生效等同香港的「死亡」，他又邀前港督彭定康及外籍學者；他在另一集訪問時任以色列副總理時，黎更明言知道訪談涉及勾結外國勢力，屬違法行為，他或會惹上「大麻煩」，但他仍要「撐住」，因為很多人都在指望他。他又繼續在節目要求外國制裁中國，呼籲外國對中國實施科技禁運，以嚴重打擊其經濟發展，及至他首次被捕並獲保釋後，黎仍揚言會繼續做同樣的事。



黎智英在國安法生效後，推出英語訪談節目，並親自主持。（資料圖片）

國安法實施約10天後推出英語訪談節目

2020年6月30日晚上11時《國安法》實施，《蘋果日報》隨即發文譴責《國安法》是破壞一國兩制的「惡法」，並籲公眾繼續反抗。同時，黎於同年7月9日開始錄製一連24集直播訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，並在首集播放後開始邀請多名受訪者，包括：前《南華早報》總編輯Mark Clifford、前港督彭定康、港區榮休主教陳日君、以色列前副總理Natan Sharansky、美國政治評論員Nicholas Kristof、美國學者Claudia Rosett和Thomas Shattuck等共19人。

節目上指國安法生效等同香港死亡

控方庭上播放多個節目，包括黎首集節目中形容，國安法在港生效等同香港的「死亡」，香港將出現更多嚴刑峻法，嚴重侵害法治和自由。他指中共撕毀《基本法》，顯示他們不尊重法律，並著國際社會若和中國做生意需重新思量。他隨後在另一集節目中，指香港政府藉詞疫情爆發，取消原定該年舉行的立法會選舉。

邀美國學者專家討論制裁中方

黎又在其中一集節目中訪問前港督彭定康，他指國安法嚇怕港人，現時連遊行都無法舉行，擔心港人會被世界遺忘；彭定康回應指許多人會努力確保世界不會忘記港人。另他訪問美國法律學者Glenn Harlan Reyolds時，曾提及他認為前美國總統特朗普單邊制裁中方的政策，比起現屆總統拜登邀請多國制裁中方的方針較好，望拜登上任後能延續特朗普施政。

以色列前副總理夏蘭斯基早前曾出席黎智英的直播對談節目，他亦是黎twitter帳戶中所追隨的人士之一。(FB截圖)

明言知道訪談屬勾結外國勢力

此外，黎在訪問前以色列副總理夏蘭斯基(Natan Sharansky)時，明言知道與對方訪談屬勾結外國勢力，他會因此遇上「大麻煩」，但他要繼續「撐住」，因為有很多人指望他，如果他退縮，這些人便會跟著退縮。

首次被捕後表明會繼續做同樣的事

黎於2020年8月10日被捕，他獲釋後曾在節目中表明即使自己被捕，仍會做相同的事。他在其後多個節目中，指中國政府為極權政府，形容國家主席習近平是「人類史上完全的獨裁者」(absolute dictator of human history)，甚至比毛澤東更有權力。他續指受惠於先進的技術，中國可以監控人民。同時，中國亦試圖「入侵」國際事務，此舉如同俄羅斯入侵烏克蘭般可怕。

黎智英於2020年8月10日首次被捕，他獲准保釋後稱，會繼續做同樣的事。（資料圖片）

形容國際社會的聲音對港人屬救世主

黎和受訪者對談期間，多番提出外國制裁中國，以阻止中國堀起，他著力呼籲外國對中國實制科技禁運，如限制晶片出口到內地，指此舉將嚴重打擊中國的經濟發展，而台灣可因此成為亞洲的科技中心。他在節目形容國際社會的聲音對香港人而言屬「救世主」(our savior)。國際社會越關注香港，香港越安全。

案件明續，控方將繼續讀出其開案陳詞。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022