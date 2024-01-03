長者醫療券不適用網上及遙距醫療　衞生署：必須親身接受服務

衞生署今日（3日）作出澄清指，長者醫療券的使用範圍並不涵蓋互聯網或遙距醫療服務，長者必須親身接受參與長者醫療券計劃的本港服務提供者的醫療服務，或前往香港大學深圳醫院的指定診療中心、醫技科室及其外設的華為荔枝苑社區健康服務中心接受門診醫療護理服務，才可以使用長者醫療券。



衞生署澄清指，長者醫療券的使用範圍並不涵蓋互聯網或遙距醫療服務。（資料圖片）

衞生署：如有違規轉交執法機構調查

衞生署澄清指，長者醫療券的使用範圍並不涵蓋互聯網或遙距醫療服務，長者必須親身接受參與長者醫療券計劃的本港服務提供者的醫療服務。發言人強調，有使用長者醫療券支付的醫療服務，均不能以遙距醫療服務形式進行。

衞生署會根據監察機制進行定期或抽樣調查，並會嚴肅跟進所有懷疑違反醫療券計劃規定或作出虛假聲明的個案，以及採取適當的行動或措施，包括將有關個案轉交執法機構調查。作出虛假聲明屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。

大灣區試點計劃初步擴展至約五間區內醫療機構

《行政長官2023年施政報告》公布的「長者醫療券大灣區試點計劃」（試點計劃），初步將長者醫療券的適用範圍擴展至約五間大灣區內合適的醫療機構作為提供基層醫療服務的試點，以及涵蓋例如位處深圳的個別指定牙科醫療機構。醫務衞生局和衞生署已就試點計劃展開推進工作，包括邀請內地相關部委推薦適合納入試點計劃的醫療機構，以及進行市場調查，邀請已有醫療服務提供者於醫療券計劃下提供服務的香港醫療機構提供其在大灣區設置、營運或管控的醫療機構的資料和運作情況，供政府參考。政府會適時公布試點計劃的詳情。