黎智英案｜李宇軒為登報眾籌獲2400萬　部份交Mark Simon處理

壹傳媒創辦人黎智英涉違《國案法》案，控方的開案陳詞指，黎智英和Mark Simon曾經透過旗下公司為「重光團隊（SWHK）」的3次國際登報計劃，向多間報館墊支約510萬登報費。及後李眾籌逾2,400萬，部份得益交由Mark Simon處理。陳梓華則曾從黎和Mark Simon收取約25萬，亦獲授權成為黎一間離岸公司的董事及唯一戶口簽署人。此外，Mark Simon的銀行戶口顯示，黎自2013年起先後向他匯款1億，Mark Simon再將當中約9300萬發放予泛民主派人士及政黨。



黎智英被指曾就李宇軒等登報墊支費用。（資料圖片）

第一輪登報活動黎曾墊支156萬

控方開案陳詞提到，李宇軒、陳梓華等人於2019年6至8月發起3次眾籌，合共籌得2,450萬，用作3次國際登報等開支。2019年6月首輪國際登報項目中，黎智英及Mark Simon曾以旗下公司「Lais Hotel」及「力高顧問有限公司」的名義，替重光團隊向5間報館墊支156萬登報費。李收到眾籌得益後，將156萬還給一間名為「Chartwell Holding」的台灣公司，免黎的身份曝光。

重光團隊第二輪登報總籌獲310萬

同年7月，重光團隊發起第二輪國際登報項目，籌得310萬。Mark Simon其後將該筆款項匯款予《蘋果日報》專欄作家Jack Hazelwood的英國戶口，再將這筆款項轉往李的銀行戶口。翌月第三輪國際登報項目中，「Lais Hotel」及「力高」曾向6間報館墊支354萬登報費，其中包括向《日經》支付的147萬。其後重光團隊眾籌獲得1,400萬，Mark Simon將眾籌部份得益，匯款至他成立的信託基金「The Project Hong Kong Trust」的銀行戶口，再將328萬轉給李。

曾向20間傳媒支付980萬報費

控方另披露李宇軒、陳梓華、Mark Simon及黎旗下公司的銀行戶口紀錄，其中李於2019年6月至2020年6月間，先後向20間傳媒機構支付980萬刊報費。「Lais Hotel」及「力高」則以李的名義，分別向《日本經濟新聞》、《英國衛報》、《華盛頓郵報》及意大利媒體RCS Mediagroup支付約249萬刊報費。

李宇軒曾為登報眾籌並籌得逾2400萬元。

陳的戶口曾收黎等人約25.4萬

至於陳的銀行戶口紀錄顯示，他於2019年8月至2020年2月間，先後從黎、Mark Simon及黎旗下的力高顧問有限公司收取3筆款項，涉款25.4萬港元。黎亦將離岸公司「LACOCK」的董事職務及戶口簽署轉讓予陳作為報酬，當時「LACOCK」戶口尚餘8萬港元。

私人助理Mark Simon曾收取黎智英的匯款約9330萬元，並分發給多名泛民人士及政黨。（路透社圖片）

曾向泛民人士及政黨發逾9330萬元

此外，黎於2013年至2020年7年間，先後向Mark Simon匯款86次，涉款1.18億。Mark Simon再將當中9,330萬發放予泛民主派人士及政黨，他亦曾於2019年10月，應黎的要求向人權組織「香港監察」捐款約20.2萬港元。根據稅局的紀錄，Mark Simon於2013至2020年間，報稱是壹動畫工作室有限公司的員工，每年收入介乎110萬至120萬元。

案件編號：HCCC 51/2022