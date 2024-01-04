黎智英案｜黎還柙後仍指揮蘋果運作　繼續堅持勾結外國勢力

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司涉違國安法案，今（4日）在西九龍法院（暫代高等法院）續審。控方續讀開案陳詞，指《港區國安法》實施後，《蘋果日報》共發布85篇具煽動性的文章及影片，黎亦繼續透過其Twitter帳號、《蘋果》及接受訪問時，請求外部勢力制裁中港官員，他在接受《霍士財經網》訪問時，更表明會「留守到最後一天」，否則便是有損自己及《蘋果》名譽。後來黎被還押，《蘋果》的編採人員續有探訪他，控方指黎有繼續指揮《蘋果》運作，並堅持執行其勾結外國勢力的主張。



黎智英在2020年8月10日首次被捕後准保釋，控方指黎繼續發出煽動言論。（資料圖片/羅君豪攝）

要求下屬報道較黃的看法

控方昨日讀出的案情部份，提及黎智英因應《國安法》實施，在華府專家惠頓建議下推出《蘋果》英文版，藉此請求外國或外部勢力制裁中港官員。他要求下屬報道較「黃」一方的看法，亦不要跟隨其他外媒針對美國前總統特朗普，直言：「我地蘋果要川普政府支持保命。」

國安法實施後發布85篇煽動文章或影片

控方今日讀出的案情則指，《蘋果》在國安法實施後至2021年6月停刊，共發布85篇煽動性文章或影片，針對中港政府、指控香港法治遭到損害等，其中31篇特別提倡美、英、歐洲等制裁中方，部份文章以英文撰寫，藉以與外部勢力溝通。

被捕後繼續發對中央的惡意及不實的指控

此外，他繼續透過Twitter、《蘋果日報》及接受訪問，作出針對中央的惡意和不實指控，如指《國安法》是中央打壓香港的工具、中共隱瞞新冠疫情等，持續請求外國制裁中港政府。庭上播放黎在《國安法》實施後翌日接受外媒FOX BUSINESS的訪問片段，他在訪問中明言會「留守到最後一天」，並指如果自己一走了之，「我會令自己蒙羞，我會令《蘋果日報》失去信譽。」

2020年時，黎智英曾在其twitter帳戶帖文表示支持時任美國總統特朗普連任。(REUTERS)

黎曾在Twitter表態支持特朗普連任

黎又在Twitter上標註時任美國國務卿蓬佩奧、美國駐港領事館的官方帳號，並附上蓬佩奧祝賀香港民主派成功舉辦初選的聲明；他另再發文請求美國政府拯救李宇軒等「12港人」。此外，美國前總統特朗普曾發文讚揚黎是一個勇敢的人（a brave man），黎隨後作出回應，並貼上《蘋果日報》相關報道的連結，後來他亦在Twitter發文，表態支持特朗普競選連任。

被還柙後繼續向編採人員發指示

案情亦指，黎智英於2020年8月時被捕，其後獲釋。惟他仍繼續其計劃，《蘋果》亦刊登〈坐監都揀呢條路〉 、〈手銬不能侮辱我〉等文章 。他於2020年12月再被捕後還柙，時任社長張劍虹、副社長陳沛敏和總編輯羅偉光，繼續負責《蘋果》日常運作，陳及羅後來加入成為《蘋果》相關公司的董事，《蘋果》亦繼續發布煽動文章。多名高層包括他們三人曾往探望被還押的黎智英，黎繼續就公司運作發指示。《蘋果》亦刊登文章，內容代黎被還押時的傳話，著各人「不用害怕」。

主筆的電腦內有受壓微調方向的文件檔

此外，警方蒐證時在主筆楊清奇的手機內發現一個名為「國安法應變委員會」的Whatsapp及Signal群組，他的電腦內亦載有文件「《蘋果》受壓 微調方向」；另於陳沛敏的手機內找到一個名為「English News」的Whatsapp群組，顯示他們在黎被捕後持續有作討論，陳亦與Mark Simon、人權組織「香港監察」的羅傑斯保持聯絡。

法官重申不會受本案不相關的事影響

控方庭上讀出黎被捕時，法官李運騰問所指是否黎因本案被捕，主控官周天行提及黎涉欺詐，李官則強調他們是專業法官，不會受與本案不相關的事影響，其問題只是想知悉案情所指何時。周天行在早休前解釋，黎智英於2020年8月時因涉勾結外國勢力和欺詐被捕，其後獲警方保釋，同年12月3日被還押。李官聽罷指，再兩度指他們是專業法官，不會受與本案不相關的事影響。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪 和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022