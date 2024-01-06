沙頭角開放第2期｜李家超出席啟動禮　再開放外島生態遊吸旅客

沙頭角第二期開放計劃已於元旦（1日）展開，除中英街外，整個沙頭角邊境禁區都開放供旅客申請進入遊覽，行政長官李家超今日（6日）出席相關開放計畫的啟動禮致辭表示，沙頭角具獨特性及有充份旅遊價值，對於地區長遠發展屬一個大里程碑，是「為市民，為旅客，為香港經濟發展行多步嘅好例子。」



行政長官李家超今日（6日）出席第二期沙頭角開放計畫啟動禮。（洪芷菁攝）

沙頭角去年6月開放至今錄3.4萬人到訪

李家超今日（6日）出席「第二期沙頭角開放計畫啟動禮」致辭時表示，很高興能見證沙頭角第二階段開放的重要時刻，自2022年6月起，原屬禁區的沙頭角碼頭首階段開放，先後有超過860個旅行團、34,000名旅客到訪，他認為沙頭角具獨特性及有充份旅遊價值。他續指，第二期開放由今年1月1日實施以來，吸引不少旅客來參觀，可以欣賞區內色彩繽紛建築及自然風光，亦帶旺區內經濟及增加居民幸福感。

推外島生態遊吸旅客 李家超：叫埋親戚朋友玩轉沙頭角

李家超表示，今次開放計劃同時引入一條新外島遊循環航線，利用沙頭角鄰近地質公園優勢，方便遊客遊覽附近外島，推動自然文化生態旅遊。此外，政府聯同沙頭角區鄉事委員會，特別搜羅沙頭角特色之最，打造沙頭角十大景點、十大美食及十大文化體驗，相信可為以前充滿神秘感的沙頭角，帶來很多新鮮感。

他續指，沙頭角的新定位、新景點及新設施，由構思落實到推廣都由政府跨局和跨部門齊心協力，並與地區業界攜手合作，本着以結果為目標的精神為市民做實事，才達到今日開放而帶來的成果。他認為第二期沙頭角開放計劃對於地區長遠發展屬一個大里程碑，「為市民，為旅客，為香港經濟發展行多步嘅好例子。」他最後呼籲：「大家可以叫埋親戚朋友一齊，玩轉沙頭角，支持沙頭角嘅開放發展。」

典禮結束後，李家超將會到沙頭角郵局寄明信片，再前往海味街、沙頭角鏡中鏡、魚燈廣場，最後一站則在沙頭角碼頭參與龍舟鳴笛儀式及觀賞龍舟項目，由保安局局長鄧炳強、警務處副處長（行動）周一鳴、入境事務處處長郭俊峯、香港海關關長何珮珊及消防處處長楊恩健陪同。