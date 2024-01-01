沙頭角第二階段開放｜港人第二次到訪感驚喜：今次直情可落地行

今日（1日）是元旦，同時為沙頭角的第二階段第一期開放日，日後每日最多1,000名遊客可在申請禁區證後，到訪中英街外的整個沙頭角邊境禁區，每日名額包括700名旅行團遊客及300名個人旅客。有第二次到訪沙頭角的港人稱，一階段開放時沒有機會遊覽碼頭以外的地方，惟「今次直情可以落地行」，對此感驚喜。亦有沙頭角居民認為，社區內多處已翻新，冀可吸引遊客。



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旅客盼開放中英街作關口

今日為沙頭角第二階段第一期開放首日，不少旅客到場，包括旅行團旅客以及自由行旅客。鍾先生今日是第二次到訪這裡，他稱12月初已上網申請禁區紙。他稱，第一階段開放沒有機會遊覽碼頭以外的地方，「今次直情可以落地行。」他又指，期待未來可以開放中英街，「其實想佢開埋，咁最多入嚟攞埋回鄉證或者護照，就可以登記就咁過關。」

黃小姐表示，因為未到過沙頭角，因此今日跟團到場，她指，最期待看到中英街，「最想睇吓同國內條界線係點，好近，原來隔離就係。」她表示，旅行團大約會在沙頭角逗留2小時，下午另有行程，旅費約200多元。

沙頭角居民樂見社區開放：依家應該係要放開下

沙頭角其中一間餐廳的負責人黃先生表示，不認為生意會因開放有急速增長，但預計社區氣氛日後較佳，「有啲人上上落落，會熱鬧啲。」

居民溫生、溫太就表示，樂見沙頭角開放，因為各種設施均有翻新，又新增了不同景點，令遊客可以更了解沙頭角歷史，「靚咗好多，可能好吸引香港啲遊客，係好嘅。」溫生指，不擔心社區的寧靜被破壞，相信本地居民可以包容，「一潭死水咁，無用，沙頭角都封鎖咗幾十年，依家應該係要放開下。」

沙頭角導賞團周末每日20人參與

沙頭角故事館館長李先生指，對第二階段開放感到十分興奮，因為首階段只開放碼頭，不能導覽。第二期開放，令遊客可以在沙頭角進行深度遊，他指，故事館在2017年成立，「等待咗都7年，期待啲人透過我哋嘅導賞了解沙頭角嘅演變。」他指，一個月前開放預約導賞團，現時周末每日都有約20人參與導賞團。

保安局局長鄧炳強今日亦到訪沙頭角，他指，今日大致運作暢順，他指，短期內不會考慮開放讓市民駕車進入，因為社區泊車位較為緊張。另外，他表示，未來會就到訪名額作檢討，短期內亦不會考慮開放中英街，因為中英街沒有物理性的分隔。