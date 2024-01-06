沙頭角開放第2期｜李家超買米通振經濟　商戶：開放6日增一成生意

沙頭角第二階段計劃已於元旦展開，行政長官李家超今日（6日）到訪沙頭角街市海味街，花費百元買米通，又與商戶交流，相信開放沙頭角可以振興經濟。有商戶稱開放短短第6日，已幫助帶旺生意上升一成，成效不俗，但她認為目前開放沙頭角的程度已足夠，若太多旅客湧來，恐會騷擾到居民。



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李家超花百元買沙頭角特色米通、茶粿

李家超今早（6日）出席「第二期沙頭角開放計畫啟動禮」，隨後到訪沙頭角街市的海味街巡視，並向商戶了解沙頭角第二期開放後的生意情況。其間，他到一間雜貨舖試吃米通，並大讚「好味、好脆」，又指以前吃的茶粿不及該店售賣的大，「呢度係沙頭角特色，係大啲嘅」。店鋪負責人英姐稱要贈他小吃，不過李家超拒稱：「唔得，我哋要振興經濟！」其後花費100元購買了米通及茶粿等小吃，又說：「等我返去同太太撐下枱腳。」並祝福英姐「生意好呀！」他又問及英姐開放計畫的感受及建議，臨別前向英姐道：「生意興隆，不過可能你要加人手，生意好咗。」

開放6日店舖生意增一成 商戶：開放已夠，再多會騷擾

在沙頭角海味街經營雜貨鋪20多年的負責人英姐稱，自首日（1日）開放以來，店鋪生意較以前增加了一成，尤以小吃類如當地特色的順平米通最受遊客歡迎。她又建議應改善沙頭角的交通配套，避免居民及旅客等候交通工具至少半小時的情況，及開設更多酒樓、茶餐廳等。她雖認為開放沙頭角迎來好的轉變，但環境難免變得有點嘈吵，故她認為目前的開放程度已足夠，若太多人恐對居民造成騷擾。

旅客讚景點吸引 個個有消費

曾在沙頭角工作的何先生，今日帶從未來過的兄弟姐妹到當地旅遊，自己順便重遊舊地。他認為沙頭角的古蹟、碼頭、中英街、關帝廟等都是吸引人的景點，又打算購買炒米餅、芝麻餅及海味，預計花費200至300元。他認為當地物價不算貴，日後會再來訪，計畫搭船往吉澳、荔枝窩等。

對於沙頭角全面開放，他指「都好嘅，有啲人未嚟過，行下，感受下，都好嘅。」他稱希望未來也開放中英街，並指每日1,000遊客名額足夠，若再多人到訪，交通配套未必能配合。

另一名旅客趙先生與親朋好友參與沙頭角本地旅行團，他稱今次共有40名團友，團費每位80元，在沙頭角四處逛逛。他尤其希望參觀中英街，可惜未能進入，只會在界限外觀看街上建築設施。他預計消費400、500元，包括吃午餐及購買海味等手信。他認為全面開放沙頭角是好的方向，能挖掘本地景點以吸引消費旅遊，又認為若有足夠交通配套，可以擴大旅客名額至2,000至3,000人。