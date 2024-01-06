流感｜13個月大女嬰甲流併發腦炎　抽搐送院留醫PICU　未接種疫苗

流感活躍度上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預告，香港或下周踏入流感高峰期。衞生防護中心今（6日)指，一名過往健康良好的13個月大女嬰上周四（12月28日）開始發燒、咳嗽和流鼻水，於1月1日因再次出現抽搐到香港中文大學醫院求診並入住該院，翌因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況穩定。



衞生防護中心1月6日指，一名13個月大女嬰上因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。（資料圖片）

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的13個月大女嬰。她上周四開始發燒、咳嗽和流鼻水，翌日到一間私家醫院門診部求醫，期間出現抽搐被送往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治理，其後於12月30日自行出院。

她1月1日因再次出現抽搐到香港中文大學醫院求診並入住該院，並於1月2日因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。