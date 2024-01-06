流感｜13個月大女嬰甲流併發腦炎 抽搐送院留醫PICU 未接種疫苗
撰文：呂穎姍
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流感活躍度上升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預告，香港或下周踏入流感高峰期。衞生防護中心今（6日)指，一名過往健康良好的13個月大女嬰上周四（12月28日）開始發燒、咳嗽和流鼻水，於1月1日因再次出現抽搐到香港中文大學醫院求診並入住該院，翌因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治，臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況穩定。
衞生防護中心表示，一名過往健康良好的13個月大女嬰。她上周四開始發燒、咳嗽和流鼻水，翌日到一間私家醫院門診部求醫，期間出現抽搐被送往威爾斯親王醫院急症室，同日入院治理，其後於12月30日自行出院。
她1月1日因再次出現抽搐到香港中文大學醫院求診並入住該院，並於1月2日因徵狀惡化獲安排到威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦炎。病人現時情況穩定。
衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。
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