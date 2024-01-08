青衣停電｜中電指兩涉電纜接駁位故障　機電署命本月檢查區內系統

針對中電分別於元日（1日）及周日（7日）於青衣發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故，機電署表示關注並已於今日（8日）與中電開會，中電向機電署報告事故的初步調查資料。機電署已責成中電盡快就事故提交詳細報告，並要求立即加強檢查該區供電系統，目標於本月內完成。



▼1月1日 青衣中電變電站爆炸噴出白煙▼



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機電署指出，中電在元旦的事故，是由於青衣牙鷹洲街變電站裝設於室外的電纜接駁點發生故障，對電纜接駁點造成損害及引發煙霧。自動保護系統即時隔離故障部份，雖然事故期間沒有發現電力供應中斷，但事故引致短暫電壓驟降。

周日的事故是由於青衣長安邨安湄樓的一條11千伏地下電纜的接駁位發生故障，導致安湄樓於上午約9時38分部份電力供應中斷，影響約388個用戶。中電隨後於上午約11時04分完成恢復所有電力供應，事故中無人受傷。中電已於事故當天晚上7時18分完成修復有關電纜。

▼1月7日 中電青衣長安邨停電1.5小時▼



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促盡快提交詳細報告 檢討全港維修安排

會議期間，機電署並要求中電立即加強檢查該區供電系統，目標於本月內完成有關檢查，以及檢討全港輸配電系統的維修安排，以防止同類事故再次發生。

此外，機電署根據《電力條例》（第406章）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。機電署已責成中電盡快就事故提交詳細報告，並會繼續和中電密切跟進，監察中電採取適當的跟進及改善措施。

機電署又稱，事故後亦立即派員到現場調查及與中電跟進事態發展，並督促中電盡快完成修復工作。鑑於近期的電力事故，機電署會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，確保其技術及電力安全表現。