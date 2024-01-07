青衣電力事故｜若調查報告責任在中電　區議員促向居民作出賠償

青衣長安邨一個變電站今日（7日）出現電纜故障，停電1.5小時，影響一幢居民約388名客戶，環境及生態局兩度發文，對事件感震驚，局長謝展寰更罕有點名對中電總裁感到失望。



消防處在早上接獲4宗青衣的困𨋢求助。事發後一直跟進的當區區議員彭熠銘表示，受影響不只事發的安湄樓居民，對面的灝景灣亦有升降機停駛，還好今天是周日，沒影響上班，惟引述街坊表示住了20年未曾經歷在七日內發生兩宗電力事故，希望中電能說明原因，如果向政府提交報告證明有責任，中電應向居民作出賠償，同時應盡快就今次事件發出通告講解事件來龍去脈。



街坊：住20年未試過一周兩次電力事故

工聯會葵青區議員（青衣）彭熠銘表示，得悉變電站有兩個「火牛」，其中一個壞了，另一個仍可使用，壞的那個當完成維修後，需要重置電力系統，屆時會有15至30分鐘的暫停電力供應，他要求中電以不影響大廈供電為前提調整重置系統的時間，以錯開晚上用電的高峰時段。

他認為，中電應向受影響居民發出通告，講述今次事件的來龍去脈，以及在重置系統前作出預告，減少對居民帶來不便。

他指出，長安邨的居民都是老化，街坊在停電時最擔心不知道何時恢復供電，大堂的保安員發揮安撫作用。他引述街坊表示，在邨內居住20年，首次遇到在幾日內兩次出現電力事故，今日還聽到「嘭」的巨響，擔心事件可大可少。

+ 2

彭熠銘促查明真相 若中電有責任應作出賠償

中電早上派員搶修外，亦有代表向傳媒講述事件，至晚上6時許才發新聞稿，「中華電力就事故引起客戶不便致歉」。

彭熠銘表示，致歉只是表態，應否向受影響居民提供補償，視乎調查報告結果，但他認為一周內發生兩宗事故是不能接受，中電要釋除街坊對供電穩定性的疑慮，要求盡快徹查事件。

周日早上停電尚算影響不大

彭表示，今日是星期日早上，停電對居民未有帶來太多不便，主要未能搭𨋢，家中未能看電視，今次安湄樓停電約1.5小時，恢復供電後，要有機電署人員在場試驗，方能恢復升降機使用。他指，其他受影響的還包括長安邨對面的灝景灣，有5部升降機要暫停。