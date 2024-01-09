研加急症室收費｜次緊急非緊急佔逾半　醫衞局：影響應付緊急個案

消息指政府研究調整急症室收費。現時急症室分流制度為五級，當局認為急症室服務應適用最急切人士，據了解，因此研究方向之一是調高第四類次緊急及第五類非緊急病人的診費，以減少求醫人數。



醫務衞生局表示，過去10年，第四類別及第五類別個案一直佔比多達55%至65%，無可避免佔用治理第一、二及三類別個案的急症室資源。局方指第四及五類別個案數字於新冠疫情期間顯著下跌，2020至2022年期平均每月宗數約8萬宗，較2019年約10.7萬宗下跌約三成，而過去6個月平均每月宗數已反彈至約10萬宗，反映第四及五類別個案相對非緊急或情況輕微，但對急症室應付緊急個案的能力影響甚大。



醫院管理局每兩年研究調整急症室收費，預計在11月拍板，今次研究方向之一是調高次緊急及非緊急病人的診費，最終目的是令病情較輕病人到門診或向私家醫生求醫。據了解，局方有意在檢討收費的同時，亦會推出多項配套，如改善現時夜間及公眾假期期間只有少數私人診所診症的情況。

第一至三類別個案10年間升約兩成

醫務衞生局指過去十年，第一類別、第二類別及第三類別個案數目一直穩步上升，平均每月宗數由2014年約6.1萬宗升至2023年約7.3萬宗，上升19.7%。

局方指，急症室是為病情較危急的病人提供緊急醫療服務，如果急症室接收了病情較危急的病人，急症室將需調動醫護人員搶救較危急的病人，被分類為次緊急或非緊急病人，將需要等候較長時間。

疫後急症室「復常」 每月第四及五類個案反彈25%

醫務衞生局表示，過去十年，第四類別及第五類別個案一直佔比多達五成半至六成半，無可避免佔用治理第一、二及三類別個案的急症室資源。

第四及五類別個案數字於新冠疫情期間顯著下跌，2020至2022年期平均每月宗數約8萬宗，較2019年約10.7萬多宗下跌約三成，但在過去6個月平均每月宗數已回升至約10萬宗，升幅約25%，反映第四及五類別個案相對非緊急或情況輕微，但對急症室應付緊急個案的能力影響甚大。

醫務衞生局表示，為確保資源有效運用，政府及醫管局設有機制，根據適用原則（即分擔成本、負擔能力、恰當使用、資源運用優次扶助弱勢社羣使用服務如及公眾的認受），每兩年檢討包括急症室在內的公營醫療服務收費。上一次的檢討於2021至2022年進行。現正進行的檢討將針對資源分配失衡情況比較嚴重的服務，重點考慮優化收費安排，以引導市民大眾善用公營醫療服務、有效運用有限的資源。