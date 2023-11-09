消費權益新聞獎｜太空艙、白牌煙等調查報道勇奪三項大獎

由消委會主辦的「第23屆消費權益新聞報道獎」今日（9日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得三個大獎，其中「長沙灣太空艙系列報道」及「白牌煙白攻全港 售價低於煙稅$38 獲入口許可無廠商資料」，分別奪得調查報道獎銀獎及新聞影片獎（短片）銅獎。「消委會｜龍蝦丸全部無龍蝦 德昌魚蛋粉最多水銀 周食29粒即超標」獲最佳倡議消費權益之社交平台的最佳社群參與獎。



《香港01》奪得「第23屆消費權益新聞報道獎」三個大獎，分別奪得調查報道獎銀獎、新聞影片獎（短片）銅獎及最佳倡議消費權益之社交平台的最佳社群參與獎。（林靄怡攝）

「消費權益新聞報道獎」創立於2001年，一直由消委會、香港記者協會、香港攝影記者協會合辦，前年消委會單方面宣布不再夥拍兩個記者工會，改為單獨舉辦，今屆為改制後第二次。獎項接獲多間新聞機構、社交平台和大專院校，提交373份作品，打破歷年紀錄。

出席頒獎禮的商務及經濟發展局局長丘應樺是第二次出席消費權益新聞獎頒獎典禮，他稱今年社會全面復常及全力拼經濟，政府有「你好，香港！」及「香港夜繽紛」等宣傳及活動，推廣消費者的權益及鞏固消費者的信心很重要。傳媒及消委會擔當重要的角色，協助消費者作出明智的選擇，為旅客構建一個更友善的消費環境。

商務及經濟發展局局長丘應樺稱，今年社會全面復常及全力拼經濟，傳媒及消委會擔當重要的角色，協助消費者作出明智的選擇，為旅客構建一個更友善的消費環境。（林靄怡攝）

《香港01》本屆獲得三個獎項，「長沙灣太空艙系列報道」及「白牌煙白攻全港 售價低於煙稅$38 獲入口許可無廠商資料」，分別奪得調查報道獎銀獎及新聞影片獎（短片）銅獎。港聞組的「消委會｜龍蝦丸全部無龍蝦 德昌魚蛋粉最多水銀 周食29粒即超標」獲最佳倡議消費權益之社交平台的最佳社群參與獎。

記者鄧栢良憑「長沙灣太空艙系列報道」獲得消費權益新聞報道獎的調查報道獎銀獎。（林靄怡攝）

調查報道獎銀獎

長沙灣太空艙系列報道

記者：楊嘉朗、林朗天、鄧栢良

《香港01》發現社交平台專頁有一則太空艙招租的帖文，指300呎實用空間有4個太空艙床位出租，4人合租每月9800元，標榜適合用來做宿舍。記者放蛇採訪時，卻發現業主在平台位置僭建了300呎的組合屋擺放太空艙，令原本實用面積只有243呎的單位，擴展成近600呎的大單位。業主僭建至少有7年之久，即使屋宇署發出清拆令及三度檢控，情況亦未有改善。

獲獎記者鄧栢良表示，原先留意到出租太空艙的帖文引起網民熱議，於是決定實地睇樓了解情況，最初的報道方向是揭示「劏房奇則」及惡劣的居住環境，但放蛇發現單位內有乾坤，經過查冊及對比圖則，終確認單位有僭建等問題。由一個網民熱議話題轉化成一篇調查報道是寶貴的經驗，亦有賴同事在現場細心觀察。

記者梁祖饒憑「白牌煙白攻全港 售價低於煙稅$38 獲入口許可無廠商資料」獲得消費權益新聞報道獎的調查報道獎銀獎。（林靄怡攝）

新聞影片獎（短片）銅獎

白牌煙白攻全港 售價低於煙稅$38 獲入口許可無廠商資料

記者：梁祖饒、王海圖、蕭堃桁

《香港01》發現多款新興品牌香煙攻港，但部份該批香煙的售價較當時的38元煙稅還要低，主要在士多及報檔出售，俗稱「白牌煙」。記者走訪多區，有報檔更提供「點心紙」式送貨服務，但部份品牌網上無任何資料，生產商都找不到。

獲獎記者梁祖饒表示，該批「白牌煙」有進口香港許可證，可在各區士多及報檔出售，部份「白牌煙」除低於煙稅外，甚至有提供送貨服務，如同走私煙的「點心紙」一樣。市民從包裝上亦無法分辨，記者在網上也找不到部份生產商的資料。在煙稅再加的情況下，市民或會購買較便宜的「白牌煙」，希望政府亦可多加留意來歷不明的「白牌煙」。

獲獎記者黃金棋憑「消委會｜龍蝦丸全部無龍蝦 德昌魚蛋粉最多水銀 周食29粒即超標」獲得最佳倡議消費權益之社交平台的最佳社群參與獎。（林靄怡攝）

最佳倡議消費權益之社交平台的最佳社群參與獎

消委會｜龍蝦丸全部無龍蝦 德昌魚蛋粉最多水銀 周食29粒即超標

記者：黃金棋

丸類方便煮食，是不少市民雪櫃中常備的食物，不過部份丸類被驗出「貨不對版」，更有樣本含有汞（水銀），有機會對身體造成負面影響。消委會曾經測試市面上出售的丸類食物，發現全部所測試的龍蝦丸樣本均沒有甲殼類動物基因。除此之外，有15款樣本更被驗出含有水銀，以測試中水銀含量最高的一款來計算，一個育齡婦女每周進食29粒水銀攝取量便會超標。

獲獎記者黃金棋表示，社交平台的影響無遠弗屆，此報道獲得社交平台獎項，希望可接觸到更多讀者，提醒大家要小心選擇丸類食品。