控煙策略諮詢完結　吸煙與健康委員會收逾4.8萬份意見交政府

醫務衞生局今年7月展開的《活力健康 無煙香港》控煙策略諮詢，已於9月30日完結。香港吸煙與健康委員會表示，在諮詢期內共接獲逾4.8萬名市民回應，並已將這些意見交予當局，該會期望公眾諮詢後，當局能考慮推行這些意見中的倡議，如大幅增加煙草稅至75%，並持續每年按通脹調整、禁止在煙草產品加入任何味道和添加劑、實施全煙害警示包裝、禁止邊行走邊吸煙等。



香港吸煙與健康委員會在控煙策略公眾諮詢期內共接獲超過4.8萬份市民回應，包括學生表達無煙願景之畫作。（左起）委員會副主席陳志球、主席湯修齊及總幹事黎慧賢。

1.5萬人聯署禁止邊行走邊吸煙

香港吸煙與健康委員會指，在控煙策略諮詢期內共接獲逾4.8萬份市民的回應及意見，其中有1.5萬人聯署，支持擴大法定禁煙區、禁止邊行走邊吸煙等措施；委員會亦收到逾2.8萬份來自中小學及幼稚園的支持簽名及畫作。

委員會主席湯修齊指，在兩個多月的諮詢期內，該會收到來自學術界、商界、醫學界、教育界、婦女界、體育界和街坊福利會等多個界別，以及市民的支持及意見，足見社會上多個階層、及年齡的市民，均希望政府進一步加強控煙政策。

湯修齊續指，政府已定下2025年將吸煙率降至7.8%的目標，現時距離目標時限只剩下一年多，形容已是刻不容緩。他相信公眾諮詢完結後，政府會盡快分析意見並回應，適時推出強而有力的措施，建設無煙香港。

醫務衞生局2023年7月展開的《活力健康 無煙香港》控煙策略諮詢，已於9月30日完結。（資料圖片）

委員會期望，在公眾諮詢後，政府能考慮推行當中的倡議，如大幅增加煙草稅至世界衞生組織建議的75%，並持續每年按通脹調整、禁止在煙草產品加入任何味道和添加劑、實施全煙害警示包裝、擴大法定禁煙區至更多公眾地方，包括學校和醫院附近的指定範圍、禁止邊行走邊吸煙、持續提高最低合法購買煙草年齡等。