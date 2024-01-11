Lunch哥與女保安涉騷擾死因案證人　督察指女被告似在指揮他人

綽號「Lunch哥」的男子李國永，涉與一名退休女保安騷擾死因庭案件的證人，從而被控藐視法庭案續審，任該死因案的案件主管的男督察，今（11日）在高院作供，他稱當日陪同證人離開法庭時，留意到女被告站在一段距離外指罵證人，認為她當時是在外圍監察和指揮他人。



兩名被告分別為學生李國永（案發時17歲）及退休保安賴瑞英（案發時65歲）。

「Lunch 哥」李國永。(劉安琪攝)

C小姐認出Lunch哥並見他舉起中指講粗

H先生和C小姐案發時同就一宗死因庭案件出庭作供，步出法庭時遭一群人包圍和指罵，期間有人指控他們俾假口供。兩人今早在庭上作供時，均表示被包圍時感到十分害怕。其中C小姐憶述，案發時在人群中認出「Lunch哥」，指他當時舉起兩個中指及說粗口。C小姐形容：「佢係人群中都係越行越埋，好似越嚟越近咁」。

賴站在人群2至3米外

當時隸屬東區重案組的男督察則供稱，他案發時為涉案死因案件的案件主管，負責陪同死因案證人離開法庭。督察續指，他當時觀察到李在人群中舉兩隻中指並講粗口。他亦留意到賴在離人群2至3米外的地方，大叫：「死啦你。」並夾雜一些粗口。

督察認為賴在監察及指揮他人

男督察稱感覺賴當時似在吶喊助威和指揮其他人，控方即追問男督察為何有此感覺，他解釋指因為大部份示威者均包圍著證人，唯獨賴站在一段距離外，感覺在外圍監察和指揮他人。

案件編號：HCMP 2254/2020