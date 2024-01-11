12港人唯一女子認製爆炸品　把火柴爆燃物塞網球　效果差未使用

「12 港人」中唯一女被告喬映瑜，在內地服畢刑期並遣返回港後，今（11日）在區域法院承認製造爆炸品等罪。案情透露她曾在與男友在旺角租用的單位內放喉管炸彈，她亦嘗試剪及刮下火柴頭的爆燃性物質，並注入網球，以製造煙霧，計劃在社會事件時使用，惟測試時發現效果不佳，最後未有使用。法官把案押後至1月31日判刑，被告須繼續還柙。



旺角通菜街單位藏爆炸品

女被告喬映瑜（36 歲）承認管有和製造爆炸品，以及妨礙司法公正共3罪，指她於 2020 年 1 月 14 日，在旺角通菜街利民大廈某單位，和黃棨騫明知而管有、保管或控制俗稱喉管炸彈的爆炸品，以及製造充注爆燃性炸藥的網球。

與廢中恩典等人助12港人潛逃

她另被指在2019年12月至 2020 年8 月 23 日，在香港連同「廢中」、「恩典」及其他人，協助她與廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒，逃離香港司法管轄區，以阻止和阻礙警方的調查引發的刑事訴訟。

藏大麻罪獲准存檔不起訴

被告原亦被控1項藏毒罪，指她管有大麻。她否認該罪，控方申請把該罪保留在法庭檔案，獲法官批准。

警方搜查單位發現喉管炸彈

案情指，被告為涉案旺角單位的租客。警員於2020年1月14日採取行動，截停離開單位的黃棨騫和另外兩人。警員進入單位後，在一個膠箱內發現一個膠袋，內有一枚喉管炸彈。此外，警方亦檢獲一瓶由火柴頭刮下來的物質，經檢定後證實為爆燃性炸藥；以及合共44顆剪下來的火柴頭，檢定後證實因中間有木料，無法有效爆燃。

透過TG聯絡欲逃潛逃人士

被告因此遭警方通緝，並參與潛逃計劃。她和其他涉案人士透過Telegram聯絡，並決定乘坐快艇潛逃到台灣。涉案人士有不同分工，包括學習駕駛快艇、在潛逃前提供藏匿的「安全屋」、設計見面和通訊時所用的暗號，以及一旦被截查便訛稱正前往釣魚等。

於2020年8月23日早上，被告等共12人乘坐由鄧棨然駕駛的快艇離港，但其後非法進人內地水域時，被中國執法機關截查拘捕，被告於2022年8月23日返港時被捕。

喉管炸彈欲用於社會事件

被告在警誡下稱，她和黃棨騫為情侶，兩人都有單位的鎖匙。黃曾稱因單位位於香港中心點，因此會把喉管炸彈放在單位，在社會事件中使用時方便運送，被告曾在單位內見過該炸彈。

認剪及刮下火柴頭物質塞入網球

被告亦承認剪下火柴頭和刮下火柴頭的物質，打算把火柴頭塞進網球，圖在社會運動中點撚，以製造大量煙霧，造成混亂，吸引媒體的關注。惟她測試後，效果不符預期，把剩餘的火柴頭及刮下的火柴頭物質留下備用。

快艇航行時負責把風

就潛逃計劃，被告指是一名叫「恩典」的女子資助計劃，曾為被告和另外5人出資逾60萬。另一名叫「廢中」的人士則安排潛逃。被告在計劃擔任聯絡角色，聯絡和轉達指示給涉案人士。此外，她在航行期間負責把風。鄧棨然交給她一部經設定的衛星電話，她按指示每隔30分鐘發送訊息匯報予「廢中」。

求情稱潛逃計劃中只負責數人

辯方求情指，涉案喉管炸彈由黃棨騫帶到單位。被告自己則曾把火柴頭塞進網球，但測試後效果欠佳，已丟棄該網球，因此警方未有檢獲。至於潛逃計劃，辯方指，被告在案中負責數人，部份人士更在現場才認識。

辯方又指，被告在內地被囚禁兩年，返港後則被還押1年4個月，之後協助警方，曾錄取口供。辯方強調，被告已深感後悔，重犯機會極低。

案件編號：DCCC 928、1037/2022