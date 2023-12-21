12港人｜鄧棨然擬承認涉灣仔汽油彈案　明年1.22答辯

「12港人」之一的鄧棨然涉於2019年在灣仔單位藏汽油彈而遭起訴，他其後偷渡離港，途經內地水域被捕，並在內地被控組織他人偷越邊境罪，被判囚3年。他於今年8月在內地刑滿後被遺返回港，再被加控妨礙司法公正罪。案件今（21日）在區域法院提訊，鄧擬承認汽油彈案的控罪，押後至明年1月22日正式答辯。至於妨礙司法公正案，鄧稱需時索取法律意見，故法官將該案押後至同月24日再訊，期間鄧需續還押。



被告鄧棨然（34歲）一共涉及兩宗案件：涉於2019年在灣仔單位藏汽油彈，被控「串謀有意圖而縱火罪」及屬交替性質的「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」；以及「12港人」潛逃案，被控妨礙司法公正罪。

被告鄧棨然早前被遺返香港後，被押送至區域法院應訊的情況。(詳看下圖)

+ 1

控方今指，早前已與辯方達成認罪協商，鄧擬承認汽油彈案中的交替的「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」，屆時控方將申請將原有的「串謀有意圖而縱火罪」存檔法庭。法官將案押後至明年1月22日答辯。鄧需就妨礙司法公正案再索取法律意見，法官遂將該案押後至同月24日提訊。

鄧在2020年，聯同李宇軒等11人乘快艇潛逃到台灣途中，被內地海警截獲，及後被裁定「組織他人偷越邊境」罪成，被深圳市鹽田區人民法院判囚3年，直至今年8月刑滿出獄後直接移交香港警方，成為最後一名移交的「12港人」。

案件編號：DCCC 323/ 2020