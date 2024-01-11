商人涉酒店房圖姦女子　指事主求拓業務不果敲詐　非禮罪成須還柙

中年商人涉以手機充電為藉口，邀請僅有數面之緣、來自美國並操流利普通話的女子上其酒店房間，並趁機吻其胸並企圖強姦。商人否認指控，在高等法院受審。他自辯時強調酒店房內發生的事屬你情我願，又指他是迷信的生意人，當日發現女事主月事來潮，認為會帶來霉運，故立即趕她離開，又指女事主想找他協助拓展業務不果，故報警欲敲詐他。陪審團今（11日）退庭商議約7小時後，一致裁定商人企圖強姦罪不成立，但以5比2大比數裁定非禮罪成。案件押後至明天(12日)求情，被告須即時還柙。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪。(劉安琪攝)

被告與X機場相遇3日後相約午膳

控方案情指，被告與事主X於 2022年8月15日在機場相識。被告曾請求X幫助他處理健康碼，後來又邀請X一起坐的士到中環，下車後交換了彼此的微信。及至同月18日，兩人在涉案酒店共進午膳。期間，從事醫療工作的X請教被告該如何拓展中國市場。約一個半小時後，X的手機快要沒有電，被告見狀提議X可到他的酒店房間充電和聊天。

X被吻胸後稱有月事被告稱不介意

事主X供稱，當日在被告到酒店房間擾攘了一番仍未能成功充電，故打算離開。但被告卻突然推倒X在床，稱：「寶貝，為何這麼焦急走？」，然後親吻其胸部等身體各處。期間，X嘗試推開被告但失敗後，稱：「不可以這樣，我有大姨媽」，被告卻指他不介意。

被告終未有性交卻稱真沒意思

被告後來嘗試將其陽具插入X陰道但失敗，又曾推她的胸部等。期間，X不斷重複：「不要這樣子」，惟被告均沒有停手。直到X稱：「求求你不要這樣了，否則我會報警」，被告才停手。被告更在X穿回衣服後，稱：「真沒有意思，大家都是成年人。你在美國待這麼久，這不是很正常嗎？」。

被告自辯稱以為X想有親密關係

被告則自辯指，是X主動提出交換微信和要請被告食飯。及相約食飯當天，X透露她沒有男朋友，自言獨自在港很傷心，其後又主動要求要到被告房間充電，被告因而認為X想與他發生更親密的關係。被告又指他是迷信的生意人，認為「碰到它（月經）會倒霉」。故當他在與X有親密行為時，發現X來月經後即時趕她走。

案件編號：HCCC238/2023