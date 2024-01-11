童樂居虐兒案｜兩女職員合共認27罪　包括用鞋掟童及大力打頭

香港保護兒童會童樂居虐兒事件，其中兩名時任職員繼早前各自認罪後，今（11日）於區域法院再承認共27項虐兒罪。控方指當中一人多次把鞋掟向幼童，又曾用鈴鼓反覆敲打幼童頭部及腹部；另一人則曾在一天內10度襲擊一名兩歲幼童，包括大力打頭、扯頭髮、將幼童摔到沒有軟墊的地上等。兩人需候同案不認罪被告的審訊完結後，才作求情及判刑，日期待定。



被告卓凱欣（25歲）和莊家宜（27歲），早前已分別承認6項及7項虐兒罪。卓今再認另外15罪，即共認21罪；莊則再認12罪，即共認19罪。案發日期介乎2019年11月至12月之間。

被告卓凱欣（25歲）和莊家宜（27歲）再在區域法院開審承認更多虐兒罪。

把幼童凌空提起再摔落地

案情指卓凱欣於2018年註冊幼兒中心主管及幼兒工作員，2019年開始在童樂居工作。她承認的15項虐兒罪，涉及至少6名幼童，另有9罪中的幼童身份無法辨認。卓工作期間多次把鞋掟向幼童、把幼童凌空提起後摔到地上、拍打幼童頭臉及捉起衣領拖行等。

猛力推童落地

其中受害一歲男童P頭曾被卓用鈴鼓不斷敲打頭部，P遂用手護頭，卓繼而拾起另一個鈴鼓掟向他的腹部。另一身份不明的受害幼童沒穿褲子在遊樂區內，卓伸手將褲子搶去，並猛力將他推倒地上。此外，卓曾用手捉住一名幼童的頭髮往後扯，令該幼童仰後倒地。

餵幼童吃東西大力把匙羹塞入口

至於莊家宜則於2017年加入童樂居，入職後一個月註冊為幼兒工作者。她承認的12項虐兒罪，涉及至少11名兒童，另有1罪中的幼童身份不能辨認。案情指莊曾多次扯幼童頭髮、反覆拍打幼童頭部、拉扯幼童手腳反覆屈曲等，又曾在餵幼童吃東西時大力把匙羹反覆塞入他的嘴巴。

莊曾多次虐打男童U

受害兩歲男童U多次被襲，其中10次事件發生在同一天之內，莊的行為包括數度掌摑U的臉，大力拍打U的頭部及抓住頭髮反覆拉扯，使其頭部猛烈搖晃，又曾將U摔到沒有軟墊的地上，令其背部撞向塑膠圍欄。另一3歲男童AG坐在便盤時，被莊用手反覆戳打頭部11下，致其頭部不斷撞到身後隔板。

在童樂居內發現407宗虐兒事件

2021年12月17日，香港保護兒童會收到童樂居鄰近居民告發電郵，童樂居時任院長翻查閉路電視後決定報警。警方翻查閉路電視後，發現共407宗虐兒事件。卓及莊分別於同月22及29日被捕。

案件編號：DCCC147、149/2023