Costco開幕内地網民憂香港人迫爆　呻中港風水輪流轉：不敢去超市

港人北上山姆超市成熱潮，不少港人北上大型超市掃貨，甚至有旅行社推出「山姆旅行團」，一站式食買吸引港人北上消費。而costco大型超市即將在1月12日開幕，竟有有内地網民在社交平台發文擔心，Costco將成為山姆2.0，港人會如「佔領」山姆一樣，令Costco「淪陷」.



小紅書截圖

近日有内地人在社交平台小紅書以「已經預感香港人要狂沖costco了」為題，表示Costco與山姆超市一樣採取會員制，並即將於1月12日開幕，目前已迎來九萬深、港會員，並接受WeChat Pay HK付款，意外引起不少兩地網民留言。

不少内地人都擔心繼山姆之後，又會有大型超市因港人北上而淪陷，有不少内地人留言提議在香港開大型超市，「惠州的山姆也都是香港客了」、「為什麼香港不開個山姆或Costco？在本地就能買到」、「香港大片的郊野太適合建這種大商超了」、「我反而覺得是香港沒有大型倉儲式超市導致的。希望大型倉儲式超市看到香港家庭市場的消費潛力，加快佈局香港，讓香港本地供需平衡，其實沒人想，也不用大家奔波外地購物」。

而港人而近日也有不少旅行社已推出costco旅行團，有港人在底下表示留言已經火速參加了旅行團，「我報嗰個$359一位，住一晚酒店包3餐，同埋2人一張會員卡」，引來不少内地人表示羡慕，「包埋張卡好像好抵玩」、「牛啊，真佩服他們的業務能力」、「廣州人表示好羨慕。好抵」。

《換樂無窮》劇照

而部分評論也在感嘆時代變遷，當時不少内地人來港超市掃貨被嫌棄，但由於香港沒有大型超市，加上通關後北上消費成熱潮，現在竟然「風水輪流轉」，内地人擔心香港人又「霸佔」多個大型超市，推斷開幕之後拉行李箱或買菜車的港人會增加，「三十年河東，三十年河西，曾經的我們拉著行李箱去香港掃貨，還被人家嫌棄」、「昨天我鄰居說山姆全是香港人，搞得她像在旅遊，有個costco分流，大家買買買也更多選擇」、「感覺要被擠爆了」、「costco在我家旁邊，現在都害怕，不太敢去」。