山姆與Costco旅行團7間合集！任食海鮮+住新酒店+連會員卡$99起

山姆旅行團、Costc旅行團｜深圳山姆超市及Costco開市客近日成為港人北上熱點，除當中部分貨品香港買不到，且普遍份量較大，價格又平宜，吸引港人之餘，更吸引旅行社開團，《香港01》好食玩飛記者整理7間旅行社的山姆和Costco旅行團資料，即日購物團低至$99起，還包價值近300元人民幣的一年超市會員卡（2人共享1張會員卡），物超所值，即睇詳情！



參加本地旅行團去山姆／Costco送一年會藉，平過自己Join會員！（圖片來源：小紅書@娖娖chuò）

山姆與Costco旅行團7間合集！即日團$99起 包價值近¥300一年超市會員卡

自深圳山姆超市熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打到「山姆超市」朝聖的主題旅行團。隨著深圳Costco開市客即將開業（1月12日開幕），更有旅行社新增了「Costco開市客」旅行團！兩大內地超市團，即日團費低至$99起，除會遊走內地景點、連1餐及交通，重點還包送一張價值近300人民幣的一年超市會員卡（2人共享1張會員卡）！光是送超市會員一年會藉已物超所值，難怪一推出即掀起全城獨訂潮！

山姆／Costco兩大內地超市，現在在香港也有朝聖團！（圖片來源：左／截圖自EGL、右／（蘇煒然攝）

山姆與Costco內地超市一年會籍之費用：

（圖片來源：左／截圖自山姆超市會員APP、右／截圖自Costco開市客會員APP

山姆超市會員一年會籍

收費：¥260／年（普通會員）

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Costco開市客

收費：¥299／年（金星會員）



*以上2大超市的本卡持有人，還可免費開通一張「會員親友卡」，不過須提交親友同住証明及該親友須年滿18歲。



有關山姆和Costco入會方法，可參考👉

山姆旅行團推介【1】中旅社——價格至筍！即日團$99起、2天團$299起

中旅社主打山姆超市即日團，最平$99起包1餐、並遊走多個內地景點、連2餐及交通，適合想即日來回的人士。記者翻查官網，1月份的一天團大部份已經優惠額滿，只剩少量名額，要報名就趁早！中旅社另有掃貨、賞花及美食2天團，團費$299起，非常平宜！

中旅社｜東莞+深圳掃貨一天遊

團費：平日$99起；周六日或公眾假期＄119起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：東莞、香市牙香古街、水鄉豆皮雞+莞城琵琶鴨宴、廣藥集團-大健康旅遊宣傳基地、山姆會員商店掃貨

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中旅社｜華僑城歡樂港灣+紫花風鈴＋櫻花裏+深圳掃貨 純玩2日1夜遊

團費：周四$299起；周二$379；周六$399起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：華僑城歡樂港灣「鐘書閣」、遠眺深圳最大摩天輪「灣區之光」、中山巧克力觀光工廠、紫花風鈴、櫻花裏、桂山沉香鹹雞宴、網紅金菊撈雞宴、入住ELONG·Me藝選浠客酒店、前海山姆會員商店掃貨

山姆旅行團推介【2】東瀛遊——可揀去山姆或Costco 包入住新酒店 純玩2天1夜

東瀛遊主打深圳掃貨2天1夜純玩團，且包入住新酒店、4餐、遊走多個內地景點及交通，價錢每人$429起！除了山姆會員商店，近來新增了去深圳Costco開市客的旅行團，同樣2人共享1張Costco會員年卡，每人$539起，行程各有特色，切合不同人仕喜好及需求。

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東瀛遊｜山姆+惠州 純玩2天1夜遊

團費：$429起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：松山湖八景之首「松湖煙雨」、嶺南小麗江「西溪古村」、佛跳牆 + 正宗燒雞宴、海陸空自助餐、百味千尋海鮮自助餐、入住東莞蜂寶泰然大飯店／漢逸S酒店、 山姆會員商店掃貨

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東瀛遊｜Costco開市客+打卡熱點「花海里」 純玩2天1夜遊

團費：$539起（送Costco開市客超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：大展鴻圖風生水起撈雞宴、新地標「花海里」、海陸空自助餐、酒店海鮮自助餐、入住東莞匯源美爵酒店／東莞厚街海悅花園酒店、Costco開市客掃貨

山姆旅行團推介【3】領華旅遊社——經筍崗年貨批發市場！$399純玩2天

去深圳超市掃貨，最麻煩是提著大包小包過關，如想省卻這個煩惱，不妨考慮領華旅遊社推出的香港返純玩2天團！不但入住東莞君濠酒店，又有任食海鮮自助晚餐、自助午餐，還可揀去山姆會員旗艦店或Costco開市客掃貨，行程還經過筍崗年貨批發市場，辦年貨至啱！

領華旅遊社｜Costco開市客+國際品牌酒店海鮮自助午餐 純玩2天（回程香港解散）

團費：$399起（送Costco開市客超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：江南一品燒雞宴、歡唱KTV+任打麻將、黃河服裝城、大浪商業中心、入住東莞海悅花園酒店、Costco開市客掃貨

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領華旅遊社｜山姆+入住東莞君濠酒店 純玩2天 純玩2天（香港往返）

團費：$399起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：深圳年貨一條街、萬達廣場、歡唱KTV+任打麻將、入住東莞君濠酒店、山姆會員商店掃貨

山姆旅行團推介【4】關鍵旅遊——走深圳最大山姆旗艦店、賞花純玩2天

關鍵旅遊也推出山姆旅行團，團費每位$299起，包3餐膳食和住宿，天天出發。行程會遊走海戰博物館、打卡熱點濱海灣花海裡，以及入住三星級東莞松山湖八號公館酒店或同級酒店，翌日才到山姆超市。旅行團包2人1張山姆會員卡，不過若單人報此團就要額外加收$150／位。

關鍵旅遊｜山姆+海戰博物館+濱海灣花海裡 純玩2天

團費：$299起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：海戰博物館、濱海灣花海裡、深圳最大山姆會員旗艦店、入住東莞松山湖八號公館酒店、山姆會員商店掃貨

山姆旅行團推介【5】美麗華旅遊——包4餐，遊走網紅打卡聖地

美麗華亦推出同類型山姆團，團費為$449起，包4餐膳食，入住五星級東莞長安海悅花園大酒店或同級。行程可遊覽2大網紅打卡聖地，分別是東莞植物園和鼎峰花漫城，亦會到山姆超市，團友可在內購物逾3小時，同樣每2人包1張一年會籍會員卡。1月已有16團，大部份快將成團。

美麗華旅遊｜東莞、深圳美食 2 天純玩團

團費：$449起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：牛氣沖天石洞牛肉火鍋美食宴、風生水起七彩撈雞宴、海鮮烤肉自助晚餐、東莞植物園、鼎峰花漫城、入住東莞長安海悅花園大酒店、山姆會員商店掃貨

山姆旅行團推介【6】美味假期——南頭古城、鵬城風味店、逛山姆

美味假期推出多款山姆超市旅行團，即日團、2日團及3日團都有，團費每人$199至$499不等。當中，記者覺得「 南頭古城+鵬城風味店+山姆會員商店純玩1天團」至抵，去深圳古城、午餐及逛山姆超市，還送2人一張普通山姆會員卡，一年會籍。1月開辦14團，現已有8團成團，非常熱門！

美味假期｜南頭古城+鵬城風味店+山姆會員商店純玩1天團

團費：$199起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：南頭古城、鵬城風味店、山姆會員商店掃貨

山姆旅行團推介【7】永安旅行社——歎馳名雞宴、東莞古城、逛山姆

永安旅行社推出了「東莞美食純玩2天團」，團費每位$559起，除重本包5餐膳食、包送每人一張數據卡、入住四星級東莞凱德國際酒店外，同樣會每2位成人贈送1張山姆一年會籍會員卡。至於行程，旅行團會遊走東莞南社古村、打卡熱點廣東33小鎮、東莞黃鶴樓之長安公園，非常豐富。

永安旅行社｜山姆+東莞美食純玩2天團

團費：$559起（送山姆超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：東莞黃鶴樓、長安公園、南社古村、馳名百歲雞滋味宴、江南雙鳳宴、入住東莞凱德國際酒店、山姆會員商店掃貨

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永安旅行社｜Costco開市客+招牌琵琶鴨&紅燒乳鴿宴+八寶茶皇宴+ 純玩2天

團費：$589起（送Costco開市客超市會員一年會藉，2人共享1張會員卡）

行程：招牌琵琶鴨&紅燒乳鴿宴、海鮮自助火鍋+韓式自助烤肉、江南風生水起雙鳳+八寶茶皇宴、入住入住東莞灣畔酒店、Costco開市客掃貨

深圳往返香港交通推薦：

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