環團批政府部門欠減碳意識　促環境局製訂實現碳中和KPI

政府訂下「2050年前實現碳中和」目標，但有環團發現，各政府部門對於碳審計、廢物量等公開披露資料參差不齊，無法讓公眾監督碳中和進程，有部門更把使用無鉛汽油、停車熄匙列為環保措施。

環團促請環境及生態局為政府自身制定碳中和目標，由環保署督導各政府部門訂立針對碳中和的氣候政策，包括可量化目標、措施及KPI，推出更嚴謹且統一的碳披露標準，同時要求各部門進行碳審計，加快香港邁向碳中和。



綠色和平發現，包括專責環境保護的環保署在內的所有部門，均沒有提出自身達致碳中和的目標時間表。（綠色和平提供）

綠色和平分析44個政府部門發布的去年《環保工作報告》，以及在今年9月27日按《公開資料守則》向75個政府部門索取減碳相關的公開資料，獲74個部門回覆。結果發現，包括專責環境保護的環保署在內的所有部門，均沒有提出自身達致碳中和的目標時間表，亦沒有部門制定具體、可量化（包括分階段）的減排目標。

部門欠碳中和目標 列用無鉛燃料、停車熄匙「交功課」

針對本港最主要溫室氣體排放來源，包括發電、運輸及廢物的減排目標，只有20個部門的目標有涉獵減少使用能源，並只得一個部門提及運輸相關的減碳目標，沒有部門提及減廢目標。

即使有列出環保措施，庫務署在2021年的環境報告將「使用無鉛汽油」列為環保措施，但香港於1999年已禁售含鉛汽油；又將已立法的「停車熄匙」規定列為環保措施， 環團批評有搬字過紙、「交功課」之嫌。

政府部門對減碳目標所列措施，被指「 交功課」。（資料圖片／梁煥敏攝）

減碳具體目標只是「提高6%能源表現」

調查又發現，各部門目前唯一提出較明確與減碳相關的目標，只是「配合《2019年施政報告》中訂定的提高6%能源表現」，但各部門的理解存在差異，包括「減少總耗電量6%」、「能源用量減少6%」、「協助提高政府整體的能源表現6%」等，反映部門沒有充分就環保目標與其他部門協調及溝通，令人憂慮當局對實現減碳的重視程度。

綠色和平項目主任伍漢林指出，環保署未有做好榜樣，其《環保工作報告》披露該署的人均碳排放量不跌反升。（綠色和平提供）

環保署人均碳排放量不跌反升

綠色和平項目主任伍漢林指出，環保署未有做好榜樣，其《環保工作報告》披露該署的人均碳排放量不跌反升，由2019年的2.34公噸二氧化碳當量，上升至2021年的2.66噸，部分提出的環保措施亦甚為空洞，例如提出「改善燃料使用效益，以盡量減少使用燃料」，未提及減少比率和數量，變相無從檢視成效。

新加坡政府早前宣布2050達致淨零排放的目標，政府自身亦爭取提早在約2045年達標；英國除了訂立整體2050淨零排放目標外，亦會每5年為各局更新減碳目標，以及每年更新供各部門跟隨的《可持續發展報告指南》，確保各部門的減碳行動和披露方式，符合政府整體的減碳承諾。

促環保署要求各部門列出碳中和或減碳減廢目標

反觀本港，伍漢林指出，環保署供各政府部門參考的《環保報告的指引（管制人員適用）》，1999年至今未有更新，認為政府必須修訂標準，要求各部門做好《環保工作報告》的披露工作，包括列出碳中和或減碳、減廢等目標，使用嚴謹和統一的標準，以及用具體數據披露對環境的影響和措施的成效等。