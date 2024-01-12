今日必看8分鐘｜深圳Costco千人排長龍｜元朗女子攝車罅遭撞爆奶

深圳Costco今日開幕 逾千人排長龍等入場 停車場至少輪候3小時

大型超市Costco（開市客）深圳店今日（12日）正式開業，為全國第六間分店。記者今早到現場直擊，發現超市門口外面有大批民眾嚴陣以待，在一排排的鐵馬內等候，目測現場有數以千計人流輪侯入場。場內亦十分墟冚，超市內22個收銀台全部大排長龍，其中有隊伍長度更接近100米。

觀塘車禍懷胎4月孕婦亡 司機涉危駕致死提堂 官拒保釋須還柙

觀塘周二發生致命車禍，一輛貨車疑撞倒一名懷孕四個月的女子。孕婦頭部重創送院，惟腹中胎兒不保，孕婦昨亦證實不治。涉案貨車男司機被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（12日）在觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月12日再訊。辯方替被告申請保釋，遭裁判官拒絕，被告需還押監房看管。

屯門輕鐵安定站貨車吊臂勾斷電纜 5條路線改道 乘客逃生門疏散

今日（12日）上午8時15分，一輛貨車行經屯門輕鐵安定站對開，其吊臂撞到輕鐵電纜，擦出火花。警方接報到場，證實事件中無人受傷，244名乘客由消防員協助疏散離開，但事故導致5條輕鐵線要改道，受阻近5小時。警方經調查後以危險駕駛拘捕涉事貨車司機。下午1時14分，港鐵稱較早前被損毀的架空電纜已完成修復，輕鐵服務正逐步回復正常。

15歲中四女生陸運會上暈倒疑腦中風 留醫一日終告不治

一名15歲中四女生昨早（11日）在灣仔運動場參加學校陸運會期間，在觀眾席突然暈倒，送院後醫生懷疑她有出血性腦中風，她在東區醫院腦科病房留醫期間情況危殆。惟女生留醫一日後，延至今午（12日）1時許惜告不治。

將藍隧道工程車疑越線 迎頭撞私家車後翻側 3人受傷

將藍隧道發生車禍。今日（12日）凌晨1時許，隧道正進行單管雙程行車，消息稱，一輛工程車在隧道內巡邏工作，駛至隧道中間位置往九龍方向時，懷疑突然偏離行車線，繼而越過雙白線，迎頭撞向另一輛反方向駛至的私家車，工程車繼而向左翻側，私家車男司機、女乘客和工程車男司機均受輕傷，警方到場調查車禍原因。

涉前年走私珊瑚案 35歲疑犯另涉洗黑錢 海關首引瀕危附例再拘捕

海關於2022年7月在本港南面水域偵破一宗走私珊瑚案，拘捕3名男子。海關財富調查科人員追查後，發現其中一名35歲獲准保釋的疑犯，其兩個銀行戶口在過去兩年半期間涉嫌清洗涉及該案的「黑錢」約740萬港元，今日（11日）再度將他拘捕。今次是海關2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》所訂的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》附表1後，首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

元朗女子攝車罅遭車撞到爆奶 車cam片瘋傳 網民：抹乾淨先好走

元朗發生女子遭車撞至爆奶的車禍。網上流傳1條「車cam」影片，顯示有車輛沿安寧路行駛，並因應現場交通情況而收慢，卻突然有1名女子「攝車罅」橫過馬路，車輛收掣不及將她輕撞，女子一度站立不穩，其肩袋內的奶類飲品爆飛而出，連車頭都無濺中，女子跌跌撞撞走開，相信並無大礙。上載影片者表示「成車都係你啲奶」，網民則表示「叫佢抹乾淨先好走」、「撞爆奶」、「阿姐倒奶」，亦有人批評「永遠都係攝車罅出事」，呼籲大家橫過馬路時要小心。而車cam影片顯示日期為2023年1月，加上逾人普遍載着口罩，懷疑是去年發生。

深夜收工街上被調戲 醒目女出1招大絕 嚇到3男爆粗跑走笑死網民

單身女士深夜回家在街上被眾男調戲，許多人都會不知所措，但台灣1名醒目打工女想到辦法嚇退眾人！事緣樓主有晚10時許收工回家，途中有3名男子從其身邊經過，其中1人對她吹口哨，同時叫她「正妹喔」，打工女立即「頭仰45度、搖頭晃腦、翻白眼、喪屍般奔跑衝向他們」，3男當場爆粗跑走。不少網民笑言「好舒服的結局」、「笑死，好有畫面」、「優秀，我也想看看45度白眼晃腦喪屍奔跑」。