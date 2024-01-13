網上現山姆中伏群組　消委會去年接6宗內地消費投訴　教三招維權

港人北上消費熱潮未退，繼深圳「山姆超市」帶起一股山姆購物團熱潮後，大型超市Costco（開市客）深圳店昨日（12日）正式開業。港人在深圳大超市買到價廉物美產品固然開心，但近月有人在Facebook開設「山姆中伏分享Group」，吸引4.5萬人加入，「苦主」紛紛分享千奇百怪的消費體驗。



港人內地消費遇問題應如何維護權益？香港消費者委員會表示，去年接6宗內地消費投訴，涉購買球會套票、電腦產品及買車位物業等。消委會「教路」，若經旅行社安排在內地指定購物點消費後遇到問題，可先聯絡旅行社；倘地點在深圳，可致電深圳市消委會「粵語專席」熱線966315尋求協助。消費者返港後也可向消委會投訴，消委會會按個案轉介至旅遊業監管局及內地消委會跟進。



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「山姆中伏」群組4.5萬成員 護墊吸水棉側往一邊

深圳山姆超市及Costco超市在港掀起熱潮，大批港人北上「掃平貨」。不過，近月有港人在Facebook開設「山姆中伏分享Group」，旋即逾4.5萬名網民加入，不少網民分享在山姆超市「中伏」經驗。

大部份網民分享均是食品味道、味質問題，有網民前日（11日）則稱，在山姆購入衞生護墊，但護墊中間的吸水棉部份「全部側埋一邊」並非置中，更直言「用過咁多個牌子都未試過咁差」，令人啼笑皆非。

有網民稱在山姆購入衞生護墊，但護墊中間的吸水棉部份「全部側埋一邊」。（山姆中伏分享Group Facebook群組）

另有網民提醒消費者在山姆買水果勿用手機應用程式下單，並展示一盒士多啤梨，正面看起來紅潤得令人涎欲滴，但反轉後竟又青又白，也讓人哭笑不得。

消委會：跟團可向旅行社求助 內地亦有投訴熱線

隨著港人北上消費趨普遍，遇到消費問題應如何解決？《香港01》向香港消費者委員會查詢，消委會表示若香港消費者是經旅行社安排在內地指定購物點消費後遇到問題，可先聯絡旅行社要求協助，如有需要，可致電內地消費者投訴電話熱線 12315 尋求內地消委會的協助。

消委會又指，如果香港消費者在深圳遇到消費問題，可致電深圳市消委會「粵語專席」熱線 966315 尋求協助。

回港亦可向消委會投訴

消委會又稱，若未能在內地旅遊期間解決消費爭議，消費者返港後可向消委會投訴，如涉及香港持牌旅行代理商安排之購物點，消委會會轉介個案至旅遊業監管局跟進；如涉及個別商戶，則會按機制轉介至內地消委會跟進。

消委會又說，去年共接獲6宗與在內地消費相關的投訴，涉及購買球會套票、電腦產品以至內地物業及車位等範疇。