急症室收費研非緊急次緊急加價　林哲玄指不可取　倡加強公私協作

醫務衞生局局長盧寵茂稱以「可加可減」形式檢討急症室收費，危殆及危急級別病人不排除減價，次緊急及非緊急級別收費有機會提升至與家庭醫生接近水平。立法會醫療衞生界議員林哲玄今日（10日）在港台訪問表示，檢視急症室收費有需要，但最重要的並非加幾多，而是「有無一個合理嘅選擇俾市民」以引導市民到其他地方求醫；香港病人政策連線主席林志釉就認為，以加價去杜絕濫用者需要小心研究，認為目前分流機制已足夠抵銷濫用的可能性。



醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）在報章訪問稱，以「可加可減」形式檢討收費，對危殆及危急級別病人不排除減價，而次緊急及非緊急級別收費有機會提升至與家庭醫生接近的水平。（資料圖片／廖雁雄攝）

林哲玄認為大部份到急症室求診市民出發點非濫用

林哲玄表示，大部份市民到急症室求診的出發點並非濫用，在醫護角度可能認為不緊急，但市民角度就會覺得緊急，如小朋友半夜發高燒、咳等。「100個人當中有5、60個真係好病，可能行都行唔到⋯⋯」他亦呼籲市民不必在不適時自感會濫用急症室而不求診，以防拖慢自身病情。

立法會醫療衞生界議員林哲玄今日（10日）接受港台訪問表示，檢視急症室加價是需要的，但最重要的並非加幾多，而是「你有無一個合理嘅選擇俾市民」。（資料圖片／林靄怡攝）

林哲玄稱市民若沒另一選擇 只能「三更半夜捧多啲錢去睇急症」

他表示，檢視收費有需要，但加多少並不重要，更重要的是「你有無一個選擇俾市民⋯⋯有呀？但普通科門診都無位嘅。」他認為，政府需要給予市民選擇，而選擇之間要有收費上差額，以引導市民可以到另一邊求診。

他認為，若加價時未有為市民提供其他選擇，市民亦只好「三更半夜捧多啲錢去睇醫生，你估好咩？」政府收取的費用亦只是九牛一毛，「你一條毛、三條毛、十條毛，都係冇意思。」最重要的是引導市民使用合適服務之餘，留最珍貴的資源予最緊急的病人。

倡公私營協助推更加夜診相關服務

他認為，現時市民選擇少，以夜診為例，年前很多夜診服務，惟「睇住佢開，睇住佢執哂。」皆因求診人數少，而診所長駐一個醫生、兩個護士就較難回本。他指，現時社會有此需要政府就要作出協調，例如公私營協作的診所、普通科門診可開放至更夜、甚至24小時門診，或為病人提供資助等，令市民明白可以花費較急症室少的金錢、且地方較方便，而不必到急症室求診。

他續指，以前曾有試過這種做法，惟不太成功，並提出現時公立醫院人手不足，需加強公私營協作。

醫務衞生局局長盧寵茂曾提出，急症室收費「可加可減」，指最緊急的病人收費可低於現時水平。（資料圖片/歐嘉樂攝）

盧寵茂曾提出急症室收費「可加可減」，林哲玄認為，加價對最緊急的病人並不重要，而現時急症室分流亦只靠護士做決定，但護士不會詳細查閱病人病歷，只會做基礎檢查，但分流就決定了市民需要花費多少金錢，「對佢（市民）公道咩？」，有機會引起爭議，形容做法不可取，「點解你要將護士變成一個禍心呢？」

就普通科門診方面，他提到加價前題是要有引導方向，以及令市民知道要為自己健康負上責任。他指，是有空間加價，但未必需要加，因為到普通科門診求醫的多數為基層市民，故加價都要有一個限度，即使加價亦不會太多。

病人政策連線林志釉：輪候時間已足夠抵銷濫用可能性

香港病人政策連線主席林志釉表示，急症室費用早於2017年由$100升至$180，使用人數已經逐年減少，由約220萬人降至約170萬人；而分流系統中，「危殆」、「危急」的病人都能夠於指定時間內百分百處理到，「緊急」則在 每年約70萬人當中有八成人可在指標內使用服務。他認為，輪候時間已經足夠抵銷濫用的可能性。

林志釉認為輪候時間已足夠抵銷濫用可能性。（資料圖片）

他提到，香港醫療是一個「安全網」，大家都引以為傲，不是因為市民經濟問題而不使用這個服務，故加價有機會令某些人卻步。於2017年加價時，林志釉曾提出反對，擔心市民會因為經濟問題而無法使用服務，變相「濫殺無辜」；但反思到有不少市民願意花長時間排隊去使用服務，有極大原因是經濟問題，令其未能負擔其他診所的費用。

而就盧寵茂提出的急症室收費「可加可減」做法，他就認為要小心研究，始終醫療服務關乎性命及健康，並不應為了杜絕某些使用者，而因為經濟問題而拒絕有需要人士就醫。他又指，不希望市民因為加價而放棄求診，甚至較緊急人士「用咗呢個服務，救返佢一命，俾多啲錢可能佢哋都肯㗎喎？」

他指，分流機制下，非緊急病人會置於較後位置，「醫生真係得閒，飲完杯水先睇症。」 故已經能夠杜絕有心濫用急症室的人。他認為，若急症室未能負荷，可考慮研究是否可轉介至普通科門診、或增加夜診。