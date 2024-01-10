急症室加價｜盧寵茂踩入醫院　與叫「盧局長過嚟做」急症醫生對談

政府正研究急症室實施「真急症減費、非急症加費」的收費政策，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）巡視明愛醫院急症室，以了解運作流程和服務情況，並與前線醫護人員交流。醫務衞生局引述在場醫護表示，他們大致認同收費應有明顯調整幅度，並可參考私家診所的收費。



細看當局的上載至醫務衞生局Facebook專頁相片，其中一名與盧寵茂交流的醫生，為昨日（9日）向《香港01》批評當局擬分級收費的李福基醫生，他當時批評說：「如果係咁樣加，我唔做㗎喇，你叫盧局長自己過嚟做啦！」不過局方未有披露二人「和談」內容。



盧寵茂︰調整收費為確保醫療資源用得其所

盧寵茂今日巡視明愛醫院急症室，局方在Facebook專頁引述他說，公院急症室是珍貴的醫療資源，為需要緊急服務的病人，提供診症及治療，而非用作處理一般輕症。政府與醫管局正檢視資源分配失衡較嚴重的服務，考慮優化收費安排，目的是確保醫療資源用得其所，減少浪費，並配合基層醫療發展，推動建立更健康的就醫文化。

盧寵茂又讚揚急症室全年無休，為市民提供高水平醫療服務，並感謝醫護人員努力確保被分流為「危殆」或「危急」的病人，可得到即時救治，搶救生命。他希望醫護人員在急症室服務的過程中，能發揮專業價值，得到工作滿足。

在場醫護大致認同急症室收費應有明顯幅度

醫務衞生局指，盧寵茂與前線醫護人員的交流環節中，被告知臨床上有清晰的標準為病人分流，而分為「危殆」或「危急」的病人，病情均為嚴重；惟「次緊急」和「非緊急」的病人佔比過多，對急症室服務帶來影響及壓力。

至於政府正考慮調整急症室的收費，醫務衞生局表示，在場醫護人員大致認同應有明顯幅度，並可參考私家診所的收費。

與盧寵茂（左一）對談的急症室李福基（右二），昨日（9日）批評分流類別加價措施，稱「你叫盧局長自己過嚟做啦！」二人中間為醫管局行政總裁高拔陞。（醫務衞生局Facebook專頁相片）

急症室醫生李福基昨批評分級收費機制︰

你叫盧局長自己過嚟做啦！

根據醫務衞生局提供的相片顯示，其中一名與盧寵茂交流的急症室醫生，為昨日向《香港01》批評當局調整收費的李福基。他當時直言執行上並不可行，變相令前線成為磨心，若按分流類別加價，相信矛盾將會更加大。「如果係咁樣加，我唔做㗎喇，你叫盧局長自己過嚟做啦！」不過局方未有披露二人的交談內容。