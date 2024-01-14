今日必看8分鐘｜石澳墮海2人不治｜休班警涉用磁石「出千」夾公仔

石澳3人墮海 1男1女昏迷不醒送院搶救後不治

石澳發生墮海奪命意外。今（14日）午近1時，警方接獲多個報案，指有人於石澳近大頭洲沙灘對開位置墮海。水警及救援人員接報到場，將2男1女救上岸，惟當中兩男女昏迷不醒，送院後不治。另外一名墮海男子，則右腳受傷，清醒自行上岸。

涉用磁石「出千」夾公仔 休班警斷正被捕

夾公仔風靡全港，涉及夾公仔機的竊案時有發生。屯門華都商場一間夾公仔店，昨日（13日）深夜一名全身黑色裝束，頭戴漁夫帽的男子，手持懷疑磁石在夾公仔機側面有所動作，未幾玩偶掉下，男子取走就離開。店方多次遇竊察覺事有蹺蹊於是報警，男子斷正被捕。消息指，被捕男子為休班警員，隸屬水警西分區。

「九龍皇帝」曾灶財墨寶重光 街坊見證日漸減少 盼保育香港特色

「九龍皇帝」曾灶財現存最大幅原址保留的「墨寶」重光，位於旺角花墟旁的鐵路橋墩牆身經修復後，成為了一條貫通世紀的「時光隧道」。有在九龍區長大的市民，眼見曾灶財墨蹟逐消失，如今重見天日，慨嘆「以前啲人唔識珍惜，依家覺得係寶就拎返出嚟」，希望可以繼續發掘真迹，「屬於香港都要保育，先有香港特色」。

華富邨城巴華富道疑避車自炒 撞毀3米欄杆剷上行人路

今早（14日）11時許，一輛38號線城市巴士沿華富邨華富道向薄扶林置富花園行駛，期間，於置富對開位置上斜時，車輛懷疑失控自炒，撞毀一列約3米長的攔杆，繼而剷上行人路。警方及救護車接報到場，事件中無人受傷，車長於現場接受警方調查。現場消息指，巴士車長報稱當時因閃避車輛面導致意外發生，警員正調查意外原因。

青葵公路電單車自炒剷工程車車尾 司機自行離開

青葵公路發生交通意外，今日（14日）上午11時許，警方接報一輛電單車失控自炒，撞向行車線上工程車車尾。警員接報到場時，電單車司機已自行離開，少量電單車碎片散落地上。受意外影響，青葵公路往荃灣方向近瑪嘉烈醫院部份行車線需要封閉。

荃灣綠Van撼欄杆剷行人路撞冧樹 79歲司機疑行車期間抽搐後暈倒

荃灣有小巴司機疑在行車期間昏迷，致小巴失控自炒，剷上行人路後，撞斷樹木及欄杆。警方今午（13日）4時36分接報，指一輛專線小巴在荃景圍73至85號荃景花園對開失控自炒，撞到欄杆及一棵樹，司機昏迷；另有小巴乘客報稱目擊司機抽搐後暈倒。救援人員趕到現場為79歲姓馬小巴男司機急救，他回復少許意識，半昏迷被送往仁濟醫院救治，幸其後回復清醒；小巴乘客則自行下車離去。小巴右邊車頭凹陷、泵把鬆見，事後有警員登車調查。據了解，小巴司機酒精測試結果為零度，懷疑他受身體病患影響導致意外，惟事件實際起因仍有待調查。

荃灣「觀海別墅」遭爆竊 損失逾15萬財物 據了解江欣燕住上址

荃灣發生爆竊案。今日（14日）凌晨零時許，56歲姓江女子發現青山公路汀九段386號「觀海別墅」住所有搜掠痕跡，露台趟門懷疑被撬開，懷疑上址遭到爆竊，於是報警。警員接報到場，經初步點算後，相信上址約值4,500港元的現金、約值2萬港元的外幣及共約值13.3萬港元的首飾不翼而飛，案件列作爆竊，交由荃灣警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據了解，案中女住戶是女藝人江欣燕。

女子疑黃大仙服裝店偷衫 純熟手法震驚網民CCTV見1點反惹質疑

黃大仙發生懷疑偷衫案。網上流傳1段CCTV影片，1名戴口罩女子前往服裝店，見無人留意，公然取走1件上衣，但影片沒有她離開店舖一刻，上載者形容「好眉好貌偷嘢」，但有網民質疑「點解唔放多兩秒出嚟？臨出門個下就剪咗佢」、「因為要影到佢出咗門口亦走咗先算偷」。上載者強調已經報警，同時會「放多1段片出嚟睇下佢10分鐘偷兩件衫」，但暫時未見相關片段。

財政預算案｜陳茂波：滿腦是公共財政的可持續性

本年度「ACCA公益關愛日」人力車大賽今（14日）舉行，主題是奔向可持續未來，財政司司長陳茂波說，提到可持續，不同人有不同的解讀，多時提到應對氣候變化，現時正預備預算案，滿腦子都是公共財政的可持續。