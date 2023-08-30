渣馬2024︱姚潔貞產後再戰：有信心先講復出　張耀樑爭亞錦賽資格

撰文：袁志浩
出版：更新：

渣打馬拉松2024將於明年1月21日上演，同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽。兩名本地跑手姚潔貞及張耀樑各有自己的目標。

中國香港田徑總會主席關祺表示，亞錦賽只容許國家或地區代表參與，而香港亦會挑選3男3女出賽，預計田總遴選委員會將於10月討論、視乎運動員成績及狀態，決定最終人選。

渣打馬拉松2024同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽，田總主席關祺表示，亞錦賽只容許國家或地區代表參與，香港亦會挑選3男3女出賽。(袁志浩攝)
渣打馬拉松2024｜明年1月21日舉行　同場上演亞洲馬拉松錦標賽劉馬車無報名硬闖渣打馬拉松　遭重判所有田總賽事「終身停賽」

本地跑手黃尹雋早前於世大運退賽引發風波，對於他是否符合參賽資格，關祺回應稱，黃有個人計劃，早前退出港隊；但田總行政總監伍于豪就表示，屆時會審視最新情況再作決定。

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞今日現身渣馬2024記招。(袁志浩攝)

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞今日現身渣馬2024記招，去年宣布退役的她，缺席今年2月舉辦的第25屆渣馬。4個月前誕下次女的她表示自己「未修晒身」，惟日前已出戰「中興盃」10公里比賽熱身，並確認會參加今屆渣馬，「一定跑，只是不知會參加那一個距離的項目。」

姚潔貞(左一)確認會參加今屆渣馬，「一定跑，只是不知會參加那一個距離的項目。」(袁志浩攝)

她透露，自己身體仍需時恢復，加上夜晚要照顧小朋友、訓練未必足夠，「練多陣，有信心先講後出，落到場也想爭名次及時間，練不夠就不會參加，因為我不會『Hea跑』。」

姚潔貞又補充，自己正參與明年3月東京馬拉松的抽籤，至9月底才會獲悉結果；而且自己去年沒有參加任何全馬賽事，未必能取得亞錦賽港隊代表資格。所以若然確定參與東京馬拉松，明年渣馬就未必出戰渣馬全馬項目。她坦言自己應無法在限期內達到2024巴黎奧運的標準（2小時26分50秒），惟未來仍希望代表港隊參與下屆亞運及全運會，爭取成績及名次。

39歲的張耀樑(左)今年贏得第25屆渣馬全馬季軍，成績令人驚喜，獲教練大讚為「真．最強市民跑手」。(袁志浩攝)

至於39歲的張耀樑今年贏得第25屆渣馬全馬季軍，成績令人驚喜，獲教練陳家豪大讚為「真．最強市民跑手」。這位正職為物流業司機的跑手，平日需在晚上至凌晨工作，僅把握開工前或中午時間訓練，但暫未考慮轉為全職運動員。

「自己未達到那個水平，但預計之後會請一至兩個月假去集訓，好好備戰明年賽事，希望突破個人最佳2小時24分鐘多的成績。」張耀樑的目標是在9月舉行的柏林馬拉松中，跑出約2小時20分鐘的時間，爭取參加亞錦賽的資格。

渣馬1萬元失而復得的2秒　初馬即Sub 3因跑步改寫人生︱跑步人誌渣馬近終點前暈倒那女孩　痛失萬金掌握身體感覺換突破︱跑步人誌渣打馬拉松見證社會復常重要一步　有線體育快樂成追憶︱體壇札記渣打馬拉松｜盤點精英跑手與藝人跑鞋之選　周潤發蔡思貝同一品牌渣打馬拉松｜大會派217萬獎金予達標跑手　一文睇清「萬金」名單渣打馬拉松｜拆解「萬金先生小姐」時間　死線前5分鐘瘋狂達陣渣打馬拉松｜217跑手獲頒1萬元特別獎金　比銀碼更重要的身份象徵渣打馬拉松｜屈旨盈奪半馬亞軍　工作優先惟熱愛有很多方式渣打馬拉松｜蔡思貝出戰半馬刷新PB　梁諾妍「SUB 4」完成全馬渣打馬拉松｜黃啟樂羅映潮情侶檔贏半馬　靠的是意志跑的是感情渣打馬拉松｜黃尹雋陷贊助風波　不穿Nike著李寧　「裝備更適合」渣打馬拉松｜張耀樑殺入全馬本地三甲　通宵工作再練跑締素人傳奇渣馬最大驚喜周潤發　近期積極參加跑賽　分析發哥10公里留前鬥後渣打馬拉松｜萬金先生之爭有人歡喜有人愁　萬金小姐：獎金吸引渣打馬拉松｜全馬最快本地女跑手黃卓寧　渴望代表香港出戰亞運渣打馬拉松｜羅映潮半馬封后　衝線後與周潤發合照「原來佢咁高」渣打馬拉松｜周潤發1:03:57跑完10公里　自言年輕　幾年後轉全馬渣打馬拉松｜紀嘉文壓黃尹雋膺全馬最快香港跑手　為病重父親而戰渣打馬拉松｜黃子圖衛冕10公里　對延續三鐵代表渣馬佳績感高興渣打馬拉松｜紀嘉文全馬本地最快　黃啟樂半馬封王　一文睇清賽果
渣打馬拉松
馬拉松
跑步
長跑