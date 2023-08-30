渣馬2024︱姚潔貞產後再戰：有信心先講復出　張耀樑爭亞錦賽資格

渣打馬拉松2024將於明年1月21日上演，同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽。兩名本地跑手姚潔貞及張耀樑各有自己的目標。



中國香港田徑總會主席關祺表示，亞錦賽只容許國家或地區代表參與，而香港亦會挑選3男3女出賽，預計田總遴選委員會將於10月討論、視乎運動員成績及狀態，決定最終人選。

渣打馬拉松2024同時亦是第19屆亞洲馬拉松錦標賽，田總主席關祺表示，亞錦賽只容許國家或地區代表參與，香港亦會挑選3男3女出賽。(袁志浩攝)

本地跑手黃尹雋早前於世大運退賽引發風波，對於他是否符合參賽資格，關祺回應稱，黃有個人計劃，早前退出港隊；但田總行政總監伍于豪就表示，屆時會審視最新情況再作決定。

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞今日現身渣馬2024記招。(袁志浩攝)

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞今日現身渣馬2024記招，去年宣布退役的她，缺席今年2月舉辦的第25屆渣馬。4個月前誕下次女的她表示自己「未修晒身」，惟日前已出戰「中興盃」10公里比賽熱身，並確認會參加今屆渣馬，「一定跑，只是不知會參加那一個距離的項目。」

姚潔貞(左一)確認會參加今屆渣馬，「一定跑，只是不知會參加那一個距離的項目。」(袁志浩攝)

她透露，自己身體仍需時恢復，加上夜晚要照顧小朋友、訓練未必足夠，「練多陣，有信心先講後出，落到場也想爭名次及時間，練不夠就不會參加，因為我不會『Hea跑』。」

姚潔貞又補充，自己正參與明年3月東京馬拉松的抽籤，至9月底才會獲悉結果；而且自己去年沒有參加任何全馬賽事，未必能取得亞錦賽港隊代表資格。所以若然確定參與東京馬拉松，明年渣馬就未必出戰渣馬全馬項目。她坦言自己應無法在限期內達到2024巴黎奧運的標準（2小時26分50秒），惟未來仍希望代表港隊參與下屆亞運及全運會，爭取成績及名次。

39歲的張耀樑(左)今年贏得第25屆渣馬全馬季軍，成績令人驚喜，獲教練大讚為「真．最強市民跑手」。(袁志浩攝)

至於39歲的張耀樑今年贏得第25屆渣馬全馬季軍，成績令人驚喜，獲教練陳家豪大讚為「真．最強市民跑手」。這位正職為物流業司機的跑手，平日需在晚上至凌晨工作，僅把握開工前或中午時間訓練，但暫未考慮轉為全職運動員。

「自己未達到那個水平，但預計之後會請一至兩個月假去集訓，好好備戰明年賽事，希望突破個人最佳2小時24分鐘多的成績。」張耀樑的目標是在9月舉行的柏林馬拉松中，跑出約2小時20分鐘的時間，爭取參加亞錦賽的資格。