渣馬2024｜落實明年1月21日舉行　相隔八年再辦亞洲馬拉松錦標賽

渣打馬拉松今公布，落實在下年1月21日舉行渣打馬拉松2024，並會聯同兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽同場舉行，料會有近45個亞洲地區及國家的頂尖跑手將前來參戰。



港田徑總會主席關祺解釋，大會選擇在1月份舉辦渣打馬拉松，一方面提供充足的時間吸引更多國際跑手前來參賽，同時希望清涼的天氣有利創造佳績，提升水平，令賽事更精彩，氣氛更熱烈。



▼2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手衝線露疲態▼



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1月天氣清涼有助創佳績

渣打馬拉松今（13日）公布，落實在明年1月21日舉行渣打馬拉松2024，並會聯同兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽同場舉行，料會有近45個亞洲地區及國家的頂尖跑手將前來參戰，與本地跑手同場競技。兩年一度的亞洲馬拉松錦標賽選址香港復辦疫情後的首屆賽事，亦是第五度選擇香港作為比賽地點。

港田徑總會主席關祺表示，大會選擇在1月份舉辦渣打馬拉松，一方面提供充足的時間吸引更多國際跑手前來參賽，同時希望清涼的天氣有利創造佳績，提升水平，令賽事更精彩，氣氛更熱烈。

亞洲馬拉松第五度在港舉行

他又表示，對相隔八年後再獲邀主辦亞洲馬拉松錦標賽表示非常榮幸，相信與同場舉行渣打香港馬拉松可以為香港賽事增添國際彩色，亦更鞏固了香港作為國際盛事之都地位。

▼2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼



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渣打馬拉松2022年因疫情而多次延期，並在今年二月份才成功舉行，為疫情後首個大型體育盛事。該賽事吸引接近3萬5千名跑手參與，出席率為歷年之冠。

上月渣馬3.5萬跑手參與

香港田徑總會行政總監伍于豪早前曾預告，第26屆馬拉松將在今年11月19日舉行，惟據長跑主辦者組織Association of International Marathons and Distance Races（AIMS）更新賽期表可見，渣馬的舉行日期已由今年11月的檔期消失。