渣打馬拉松2024｜封路交通交排+港鐵巴士+天氣資訊　寄存行李需知

【渣打馬拉松2024 / 渣打香港馬拉松2024】渣馬將於1月21日舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里賽事，最終雲集銅鑼灣維多利亞公園終點衝線。本文綜合渣馬當日的交通資訊、天氣預報及比賽注意事項，並按最新公布而持續更新。



比賽日行李寄存

半馬及全馬

渣馬2024提供比賽日行李寄存，但安排跟以往不同。參賽者必須前往香港文化中心的行李區位置安檢，方能寄存行李。今年賽會使用透明的行李袋，參賽者必須繫上大會指定的行李牌；安檢後工作人員會於行李袋綁上保安標籤，參賽者就可以按組別指定時間，到指定地點寄存行李。

行李寄存必須於比賽起跑前25分鐘辦妥。

10公里

10公里的行李檢查站及寄存區為維園中央草坪，參賽者可按指定時間寄存行李，相關手續必須於比賽起跑前45分鐘辦妥。

渣馬2024的大會指定行李袋。（廖雁雄攝）

根據大會規則，有的物品不准進入行李寄存範圍，例如容量超過750毫升的塑膠容器、玻璃（不論是空的或載有東西）、液體、凝膠及噴霧類物品等，詳情可瀏覽大會網站。

港鐵、巴士交通安排

為方便渣馬2024參賽者前往起點，港鐵8條路線提早開出頭班車，最早為屯馬線及東鐵線，屯門開出、烏溪沙開出及上水至金鐘的頭班車，均為凌晨3時25分，其餘路線由3時40分至4時22分陸續開出頭班車。列車班次為8至15分鐘一班，上午6時起回復正常。

巴士方面，共有28條特別巴士路線於比賽當日提供服務，詳情可瀏覽巴士公司資訊。另外，政府亦已公布「香港馬拉松二○二四特別交通及運輸安排」，由1月20日（星期六）晚上11時30分起分階段實施臨時封路，然後按賽事進度分階段重開，預計主要封閉路段會於1月21日（星期日）約下午2時重開。

渣馬2024的港鐵頭班車安排。（大會手冊截圖）

渣馬2024的港鐵頭班車安排。（大會手冊截圖）

因應比賽，1月20日（星期六）晚上11時30分起，港九新界多處將分階段實施臨時交通及封路安排，直至1月21日（星期日）下午約1時15分。周六晚11時15分起，約210條日間巴士路線、約35條日間專線小巴路線分階段實施暫停、縮短服務或改道及臨時遷站安排，另有約45條通宵巴士路線及6條專線小巴路線亦有相應調整。

天氣預報

【渣馬2024】天氣預報。（天文台官網截圖）

根據1月15日天氣預報，1月21日的氣溫下降，但攝氏15度至21度不算寒冷，50%至75%的濕度亦較乾爽，涼爽一點或有利跑手發揮。

回顧近5屆渣馬，對上一次於1月舉行已是2018年；2017及19年於2月上演；2020年因疫情取消；2021年押後至10月；2022年賽事則因政府遲遲未批，最終改至2023年2月。

然而無論1月、2月或10月，天氣同樣又濕又熱：

2018年1月賽事，氣溫攝氏17至22度，濕度90%

2021年10月賽事，氣溫攝氏19至25度，濕度90%

2023年2月賽事，氣溫高達攝氏24度，濕度95%

領取選手包安排

賽會已於2023年12月20日起電郵發送跑手包領取書，跑手亦可登入大會網頁的跑手帳戶下載。跑手包領取書列明參賽者之姓名、參賽項目及號碼布編號，並附QR Code用作核對身份。

參賽者必須經大會流動應用程式預約跑手包領取時段。每個時段名額有限，額滿即止。參賽者下載大會流動應用程式後，需要啟動帳戶，並按預約時段帶同附有QR Code的跑手包領取書，到指定地點領取跑手包。

選手包派發日期、時間及地點

1月17至19日 下午3時至晚上9時

1月20日 早上9時至下午3時

地點：銅鑼灣維多利亞公園



如參賽者於1月11日或之前仍未能下載跑手包領取書，請致電2577 0800與馬拉松報名及跑手通訊辦事處聯絡。

「萬金先生」陣容龐大。（高詩琦攝）

紀嘉文於2023年渣馬賽事是全馬最快本地跑手。（夏家朗攝）

比賽資料

日期：2024年1月21日（星期日）

起點：尖沙咀彌敦道（全馬拉松、半馬拉松）、香港島東區走廊（10公里）、灣仔運動場（輪椅賽10公里及體驗組）

終點：銅鑼灣維多利亞公園

起跑時間：

10公里：

05:40 10公里挑戰組

06:00 10公里1組

06:20 10公里2組

06:40 10公里3組

07:00 10公里4組

07:20 10公里5組

07:40 10公里6組

08:00 10公里7組

半馬拉松：

05:40 挑戰組

07:50 半馬拉松1組

08:10 半馬拉松2組

08:30 半馬拉松3組

全馬拉松：

06:00 馬拉松挑戰組

06:20 馬拉松1組

06:40 馬拉松2組

07:00 馬拉松3組

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