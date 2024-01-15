童樂居虐兒｜再3職員罪成　一人曾將童夾腋下用鞋打臉　押後判

香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，當中一名前職員涉扯幼童頭髮、將他摔到在地等，又對其他職員施襲行為坐視不理。該員工否認6項虐兒罪受審，案件今（15日）在區域法院裁決，法官李慶年形容被告行為明顯過火，她另目睹同事反覆拍打幼童腹部和臉部等，卻只視而不見，聽而不聞，故裁定其中3罪罪成，另外3罪所涉行為的暴力程度相對輕微，裁定罪脫。本案為首宗區院審理的童樂居案，亦是首宗判決，被告需還押至1月23日判刑。



此外，另外兩名職員繼早前在另案認罪後，今再承認合共24項控罪，涉及兩度將幼童頭部夾在腋下、用鞋打臉等行為。兩人還押至同案不認罪被告的審訊完結後判刑，日期待定。

3名童樂居前職員再就虐兒案到區域法院應試，其中兩人認罪，1人經審訊被裁定罪成。

一被告被控6罪3罪成

被告陳玉玲（51歲）否認6項虐兒罪，今被裁定其中3罪成。控方指她曾拉扯幼童頭髮，又將幼童抱起後摔在地墊上，並曾用手撞向幼童臉部致其頭部晃動、用卡片多次打頭等，另在同事陳麗娟反覆拍打幼童肚及臉部、箍住幼童頭部晃動時，未有上前阻止。

B童哭泣陳沒有能聽不到

李官裁決時指，陳自辯證供前後矛盾，她對其行為的解釋牽強，削足適履。被告稱沒有看見同事陳麗娟向男童B施虐，但她當時部份時間近距離望向陳的方向，B亦看似在哭泣，被告沒有可能聽不到，眼見同事暴力對待幼童，竟然佯裝不見，佯裝不聞。

影片所見被告行為明顯過火

另陳涉曾將男童D及另一身份不詳的幼童抱起後再摔到地上，令前者後腦著地大哭，後者則失平衡頭部撞牆，被告聲稱因「失去重心」，放下該身份不詳的幼童時用了相當力度，法官認為片段所見被告完全沒有失去重心的跡象，她的行為明顯過火，不必要且不合理，因此就涉及上述3名幼童的控罪裁定罪成。

另3指控用力相對較輕脫罪

至於脫罪的3項虐兒罪，涉及被告用手敲打3名幼童頭部。李官不接納被告辯稱其中一名男童當時「咬人」，反駁指該名男童坐定，沒任何動作，被告明顯是堆砌故事，尋找開脫的藉口，但從片段可見，被告在該3次事件中，所使用的力度相對輕微，兩名幼童沒有太大反應，未能確定其行為是否超出合理水平，所以裁定罪名不成立。

另兩被告各認兩罪

另兩名被告今認罪，分別是伍家穎（47歲）及周靈芝（30歲）。二人早前在童樂居一宗涉及17人的案件中，各自承認兩罪，今分別再認17罪及7罪。案發日期介乎2021年11月20日至12月16日。

伍曾搶走幼童吸管再箍頸

案情指，伍涉及多次虐兒事件，包括曾在突然搶走一名幼童的水樽吸管，再用左臂大力箍他的頸部約6秒，再將其頭部夾於腋下，之後曾一度鬆手但再箍頸10秒；另曾用鞋子拍打男童A臉部及將他的頭部往地面推；又猛力拍打另一幼童額頭至少30下。

周涉襲擊至少6幼童

周涉嫌襲擊至少6名幼童，如大力拉扯不小心撞跌身後積木的男童，再用書本打他臉部；大力拍打幼童頭部，致其撞向廁所隔板；以及大力將幼童摔到地上、拍打頭、臉、扭耳朵等等。

案件編號：DCCC541/2022，153、156/2023