童樂居虐兒案　再有兩職員認罪　另一人佯裝不見亦被裁罪成

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年底爆出虐兒醜聞，多名職員被控，今(12日)再有兩名職員在區域法院承認合共17項虐兒罪，兩人的案件待其他不認罪被告的案件審結後，才作判刑。此外，另一名女職員早前否認6項虐兒罪，包括一項指她見到有兒童受虐沒有阻止，法官今指其佯裝不見亦屬故意忽略，裁定她共3項虐兒罪成。案件押後至本年1月23日判刑，坦言很大機會判囚，期間該女職員還柙看管。



兩名認罪的被告為李曉儀(27歲)和楊淑儀(35歲)，分別承認7項和10項虐兒罪。

再有3名被告在區域法院認罪或被裁定虐兒罪成。

案情指，警員接報後，檢取童樂居的閉路電視片段，發現於2021年9月至12月期間，共有407宗虐兒事件。

李至少虐待8名兒童

就李的案情，指她虐待至少8名兒童，包括戴住眼罩的男童J在床上扒睡，李大力拍打J的眼6次。她其後抓著他的後頸向後扯，又摘下其眼罩，令J大哭。此外，李大力踢兩歲女童O的臀部，令對方身體翻斗，背部著地。李亦捉著一歲男童R的左腳，用其左腳打他的頭。

楊亦虐待7名兒童

就楊的案情，指她虐待7名兒童，包括多番拉址兩歲男童B的頭髮，或拍打他的頭部。被告亦曾按著B的頭，令對方的頭撞到身後的牆。此外，被告亦曾雙手提起兩歲女童C，把她摔到地墊上，令對方的背和後腦著地。

李和楊分別於2021年12月和2022年1月被捕。

陳經審訊被裁定3罪成

就裁決的案件，被告陳玉玲（51 歲）被控共 6 項虐兒罪，涉及6名兒童，包括兩歲男童 B 和 U、三歲男童 D，以及身份不詳的兒童。

見同事用暴力佯裝不見屬故意忽略

法官今裁決時指，其中兩罪指陳把兩名兒童分別摔在地墊或角落，而她的行為明顯過火、不合理，構成故意襲擊，遂裁定她該兩罪罪成。此外，另一虐兒罪指陳沒有制止其他職員施虐。法官指陳眼見同事暴力對待幼童，竟然佯裝不見，屬控罪中的「故意忽略」，裁定她該罪亦罪成。

至於陳另外被控的三罪，指她用手推身份不詳的兒童等。法官指，該些兒童在片段中沒太大反應，不至於屬控罪所指「相當可能導致該兒童受到不必要的若楚或健康損害」，遂裁定其他三罪不成立。

案件編號：DCCC 150、152/2023