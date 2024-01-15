童樂居虐兒案｜兩職員袖手旁觀　官斥助長施襲風氣囚4至4.5月

香港保護兒童會院舍童樂居虐兒案，事件共有34人被控虐兒罪，包括兩名旁觀虐兒的前員工。該兩名員工早前承認合共3罪，案件今（15日）在區域法院判刑，法官王詩麗批評二人明知童樂居嚴禁暴力，眼見幼童受虐卻麻木不仁、漠不關心，雖然兩人沒有直接施襲，但他們案發時袖手旁觀，實則助長虐兒風氣在童樂居內蔓延，令到施襲者更加肆無忌憚，任意妄為。王官認為即使本案虐兒情節並非同類案件中最為嚴重，法庭仍須向公眾傳遞對虐兒行為「零容忍」的訊息，因此分別判二人入獄4個月至4個半月。

被告李慧心（52歲）承認1項虐兒罪，鄭淑貞（61歲）則承認2項虐兒罪。

兩名被告雖無向兒童施虐，但對其他職員行為視而不見，在區域法院認罪判囚4至4.5個月。

李見同事虐兒兩手插袋無動於衷

王官判刑時指，李在同案被告莊嘉宜將2歲女童W整個人提起時，不但沒有勸阻，反而兩手插袋，眼見W被莊摔到地墊上且面部著地，她卻視若無睹，無動於衷。至於鄭在同案被告李曉儀兩度拍打另一2歲女童X頭部時，亦同樣沒有勸阻。雖然辯方聲稱涉案行為只屬嚴厲管教，但王官指出受害幼童根本沒有作出粗暴行為，又言雖則孩童有時或會表現頑皮，照顧者仍要控制自己。

兩童僅兩歲無力保護自己

王官批評兩被告破壞誠信，作為成年人卻欺負父母沒有能力照顧的幼童，兩名只得2歲受害幼童沒有能力保護自己。雖則兩被告並非直接施暴，惟二人袖手旁觀，變相鼓勵他人施襲。縱使案發歷時不久，但兩女童分別猶如一件物件般被人隨意提起以及大力拍頭，除了承受皮肉之痛，也必然感驚恐。而且當時亦有其他幼童在場，事件有機會對他們造成驚嚇困擾。

兼職亦有責任照顧孩子

對於辯方聲稱被告只是旁觀者，王官認為是淡化行為，並反駁指兩被告明知童樂居守則規定所有員工必須保障幼童安全，嚴禁暴力行為，但眼見其他職員施襲時麻木不仁，漠不關心。其中鄭雖只是兼職員工，惟她仍有責任照顧幼童，卻縱容其他員工使用暴力。

法庭須傳遞對虐兒零容忍的訊息

王官痛斥兩被告行為助長虐兒風氣在童樂居內蔓延，令到其他施襲者更加肆無忌憚及任意妄為。縱使本案虐兒情節並非同案中最嚴重，但法庭仍須向公眾傳遞對虐兒行為「零容忍」的明確信息，加上二人案發時受薪社群，判刑需具阻嚇性，以反映公眾對虐兒事件的憎恨，判處社會服務令並不適宜，考慮所有因素後，判李入獄4個月，鄭則監禁4個月2周。

案件編號：DCCC 846-853/2022