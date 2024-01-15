一田百貨縮舖｜港人北上非主因　學者指日本旅遊日圓匯率影響更大

新鴻基地產旗下一田百貨的沙田旗艦店及大埔分店，將於農曆新年後縮減規模，部份專櫃及租戶正行結業清貨。有學者分析指，港人北上消費非最大打擊，反而開關後港人到日本旅遊、日圓匯率屢創新低、網購及代購盛行，加上759阿信屋及優品360等同類型競爭對手夾擊，才是導致一田百貨縮減規模的主因。



批發及零售界立法會議員邵家輝則指，最新的零售業總銷貨額已回升至2018年11月的85%，認為港人北上消費購物，以致大型超市、尤其是北區的分店面臨巨大挑戰。



▼1月15日 一田百貨沙田店縮減業務前大減價▼



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邵家輝︰港人北上消費 北區超市面臨巨大挑戰

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，最新的零售業總銷貨額已回升至2018年11月的85%，認為奢侈品的升幅由旅客所帶動；惟港人北上消費購物，以致大型超市、尤其是北區的分店面臨巨大挑戰。

邵家輝又指，每間企業的商業模式及運作不同，相信會負責任調整公司的策略。「有錢賺有勢頭咪開多啲，有逆轉咪去其他地方，呢個係商業運作。」

指深圳超市主打份量大：注意家中變成小型倉庫

邵家輝認為，雖然深圳超市的貨品便宜，但主打份量大及綑綁式銷售，例如洗頭水可能以12支作包裝，建議市民亦要考慮運費及時間等成本，否則家中將變成小型倉庫。

四個死因︰港人遊日、日圓匯率低、網購盛行、對手夾攻

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，則對一田百貨的前景感到悲觀。他分析，港人北上消費並非主要死因，反而恢復通關後港人到日本旅遊、日圓匯率屢創新低、網購及代購盛行，加上759阿信屋及優品360等同類型競爭對手夾擊，才導致一田百貨出此下策。

李兆波提到，在疫情期間攻港的「業務超市」（業務超市スーパー）大埔分店，已在去年捱不住結業，而近年不斷擴展業務的DONKI，通關後人流亦有明顯下降，可預視香港零售業的低迷，以及銷售日本貨的超市競爭激烈。

▼2022.09.23 日本恢復自由行 港人換日圓旅行▼



李兆波料零售業難重拾輝煌︰有400億都謝天謝地

不過一田百貨的超市業務繼續維持，只縮減百貨及櫃檯等服務，李兆波指，內地的山姆超市及Costco均提供百貨及奢侈品出售，港人亦懂得在京東等電商網購，「床單被鋪周圍都有」，認為一田的售價難與內地競爭。「咁多道夾攻，縮減規模唔意外。」

至於零售業總銷貨額方面，李兆波表示2019年1月曾錄得481億元，認為需要等待今年1月份的數據出爐，才可再作對比。但他指，內地經濟低迷，為香港零售業的貢獻減少數十億元，估計400億元已是極限。「如果一月有400億都謝天謝地，但我睇就未必有。」