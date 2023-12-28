律政司設煽動案撮要專頁 助公眾了解法例律要求 包括黎智英等案
撰文：林穎嫺
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國安法實施逾三年，律政司今日（28日）表示，即日開始在律政司專屬網頁上載《香港國安法》和有關煽動罪的法庭案例撮要及統整，供公眾閱覽，冀加深社會對國安法和煽動罪的認識，及加強公眾的國家安全意識。
律政司司長林定國表示，《〈香港國安法〉及〈刑事罪行條例〉煽動罪釋義》（《釋義》）由基本法委員會委員、港大法律學院憲法講座教授陳弘毅擔任榮譽顧問編輯，認為相關判例有助公眾了解國家安全法律的要求，以及法庭如何適用相關法律，以做到遵守《香港國安法》和維護國家安全的本地法律的義務。
另外，律政司亦已將《基本法》的資料讀本《基本法起草材料及案例精選》上載至律政司網站，供公眾閱覽，內容包括《基本法》起草材料精選、相關案例，以及全國人民代表大會常務委員會關於《基本法》的解釋和其他相關資料等，較完整地記錄了《基本法》的制定和實施過程，有助社會各界正確理解《憲法》和《基本法》的關係。
《釋義》目前僅提供英文版本，中文版本預計明年初才可供公眾閱覽。瀏覽目前已上載的英文版《釋義》，在國安法相關案件索引中，羅列106宗有關國安法或煽動罪案件的總結或摘要，包括本港首宗國安法案被告唐英傑案、前立法會議員「快咇」譚得志涉發表煽動文字案、及《蘋果日報》高層張劍虹案，以及壹傳媒創辦人黎智英案等。
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