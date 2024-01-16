垃圾徵費｜疑問仍多　李家超：要求謝展寰不斷、大量、持續做解說

政府4月1 日實施垃圾徵費，市民需要使用指定收費膠袋丟棄一般垃圾，但市民對執行細節仍未掌握。特首李家超今早（16日）出席行會前見記者表示，垃圾徵費教育工作要簡潔鮮明外，更要「不斷做、大量做、持續做」，已要求環境及生態局局長謝展寰跟進，多辦講座、記者會等向公眾講解。



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垃圾徵費於今年4月1日起實施，約3,000個零售點，包括超級市場、便利店及藥房等，於1月下旬至2月期間開始銷售指定袋和指定標籤。不過，近期不少政黨和議員反映無論市民或物業管理公司對執行細節仍未掌握，政府會否再加強宣傳，以防正式實施時出現混亂。李家超表示，香港作為「購物天堂」，加上市民的購物方式有所改變，政府會透過宣傳及不同政策配合4月實施的膠袋徵費，確保減少混亂。

要求謝展寰多做解說

李家超表示，政府會清楚列明政策執行細節，講解工作更要「不斷做、大量做、持續做」，不斷努力令垃圾徵費成為大家都知道的「工程」，他也預計推行期間也會有新問題出現，故已要求環境及生態局，特別是局長謝展寰跟進，透過舉辦講座、記者會、宣傳會，讓業界、物業管理公司、飲食界等持份者及市民真真正正知道法律責任及運作方式。

他指，有關垃圾收費的資訊都要簡潔、鮮明，「要用市民的語言讓大家了解」，政府推動垃圾徵費政策，會多用社交媒體。他說，香港的服務有吸引力，只要店舖提供好的服務，相信不會影響客源，又認為港府及香港有能力習慣新常態。

李家超重申，建立新的習慣、新文化時必定會有不適應之處，但相信所有人都希望有更好多環境，而世界各地，尤其是有競爭力的城市都有實施膠袋徵費，重申政府會做好安排，聆聽各方意見，亦會和區議會、關愛隊等溝通，讓他們明白自身角色和職責，確保政策順利推行。