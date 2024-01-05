小巴外勞司機6人路試僅2人合格　黃國質疑培訓不足

運輸業輸入勞工計劃引入1,700名小巴及客車司機，去年7月接受申請，截至1月3日，約30名輸入公共小巴司機已抵達香港，並正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。不過，6名輸入公共小巴司機參加駕駛考試僅約2人合格。



工聯會理事長、立法會議員黃國質疑，外勞是否聘請了合適的人，有是否有足夠訓練？指局方需要緊密監察，解決人手不足之餘，亦要確保道路安全，避免釀成「馬路炸彈」。



黃國。（廖雁雄攝/資料圖片）

對合格率感意外 促完善再就業津貼試行計劃

對於6名輸入公共小巴司機參加駕駛考試僅約2人合格，黃國對合格率感到意外，質疑該批人員是否本身是有經驗的司機，料可能兩地道路文化差異，加上「左軚轉右軚」未能適應，質疑本次輸入的外勞對行業是否合適，又有否足夠訓練。

他又稱香港的小巴司機薪酬待遇很低，整個運輸行業在疫情後提高薪酬，惟小巴司機的薪酬仍徘徊在月薪1.4萬元至1.5萬元，表示再就業津貼試行計劃亦要完善，進一步釋放銀髮族重投社會工作。

此外，黃國亦質疑路試合格率低下，或接受外勞申請時未有足夠把關，提醒政府切勿因急於補充人手而忽略培訓質素，同時不可因合格率低而「鬆手」，否則易釀成「馬路炸彈」。